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De ce are nevoie de fapt sistemul tău imunitar înainte de sezonul rece. Cum te protejezi de răceală și gripă

Odată cu sosirea toamnei, corpul tău are nevoie de o îngrijire în plus. Cum să te protejezi de răceală și gripă în sezonul rece.
De ce are nevoie de fapt sistemul tău imunitar înainte de sezonul rece. Cum te protejezi de răceală și gripă
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
04 oct. 2026, 13:42, Ştiinţă-Sănătate
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Numărul de ore de somn contează

Într-un studiu în care voluntarii au fost expuși la un virus al răcelii, cei care dormeau mai puțin de șase ore pe noapte aveau un risc de peste patru ori mai mare de a se îmbolnăvi decât cei care dormeau mai mult de șapte, notează Men’s Fitness.

Exerciții fizice moderate și regulate

Un studiu care a urmărit aproximativ 1.000 de adulți pe parcursul toamnei și iernii a constatat că persoanele care au făcut exerciții aerobice cinci sau mai multe zile pe săptămână au avut cu aproximativ 43% mai puține zile cu simptome respiratorii superioare decât cele care s-au antrenat o zi sau mai puțin.

Sesiunile foarte lungi și foarte intense, în special eforturile de lungimea unui maraton, suprimă temporar funcția imunitară timp de mai multe ore.

Aport de vitamine

Suplimentarea cu vitamina D reduce modest infecțiile respiratorii în general.

În schimb, vitamina C, jeleuri pentru imunitate și orice este comercializat ca „booster” nu sunt atât de eficiente, potrivit sursei citate.

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