Fructul mai puțin cunoscut care te scapă de tuse

Mierea, cimbrul, ananasul și ghimbirul se numără printre alimentele care ar putea calma tusea. Alături de ele, câteva remedii simple de acasă pot aduce ușurare rapidă.

Un acces de tuse poate da o senzație de sufocare, iar dacă persistă, îngreunează respirația, potrivit menshealth.com.

Atunci când cauza o permite, tusea poate fi calmată și fără medicamente.

Primul remediu este un clasic: mierea

Ea calmează gâtul și protejează corzile vocale, arată unele studii. O linguriță ajunge, dizolvată într-un ceai sau o infuzie caldă. Nu este recomandată însă când trebuie să vorbești mult, pentru că se lipește de corzile vocale. Cel mai bun moment este seara, înainte de culcare.

Băuturile calde ameliorează rapid oboseala și durerea în gât, în caz de răceală sau gripă. Specialiștii recomandă ceaiurile de plante, apa caldă, supele simple, ceaiul negru decofeinizat și sucurile de fructe încălzite.

Cimbrul ajută și în caz de bronșită sau de tulburări digestive. Poate fi folosit în mâncare sau într-o supă caldă.

Ananasul conține bromelină, o enzimă antiinflamatoare care ajută la dizolvarea mucusului

Suplimentele cu bromelină sunt mai concentrate, dar trebuie luate doar cu avizul medicului. Ele pot da efecte secundare și alergii în combinație cu unele medicamente, mai ales cu antibioticele.

Ghimbirul este util pentru tusea astmatică și reduce greața și durerile de gât. În ceai se pune în cantitate mică, pentru că poate provoca arsuri la stomac.

Aburul poate calma tusea însoțită de secreții respiratorii. Un duș fierbinte de câteva minute sau un vas cu apă fierbinte pot elibera căile respiratorii. Gargara cu apă călduță și sare este și ea eficientă, potrivit unui studiu din 2021.

Medicul trebuie consultat când tusea nu trece, provoacă dificultăți de respirație sau apar secreții galben-verzui ori urme de sânge.

Febra, durerile de cap și șuieratul la tuse sunt și ele semnale de alarmă.