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Momentul impactului din Pasajul Unirii a fost surprins de camerele de supraveghere

Doi șoferi au ajuns la spital, după accidentul rutier produs marți în Pasajul Unirii din centrul Capitalei. Coliziunea a avut loc în jurul orei 05:47 și a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
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Laura Buciu
14 oct. 2026, 16:59, Social
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Potrivit Brigăzii Rutiere, polițiștii au fost sesizați prin numărul de urgență 112 cu privire la producerea accidentului.

Din primele informații, un autovehicul care circula prin Pasajul Unirii dinspre strada Colței către bulevardul Mărășești a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa în aceeași direcție.

Momentul impactului violent a fost surprins de camerele de supraveghere. Astfel, prima mașină pare că pierde direcția în curbă, intrând pe banda din dreapta, acroșând cu aripa din spate vehiculul care circula regulamentar, proiectându-l apoi în parapet. În urma impactului, prima mașină s-a răsturnat.

Doi șoferi, transportați la spital

În urma impactului, ambii șoferi au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Ei au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost zero, potrivit polițiștilor rutieri.

Cauzele exacte și împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite în urma cercetărilor desfășurate de Brigada Rutieră.

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