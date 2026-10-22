Cristi Chivu, prima victorie cu Inter în Liga Campionilor, după un meci dramatic cu Șahtior Donețk. Ce a spus despre eliminarea lui Bastoni

Inter s-a impus miercuri seară, 21 octombrie, prin golul marcat de Carlos Augusto în ultimul sfert de oră al partidei, scrie Sky Sport Italia. Succesul aduce primele puncte europene ale echipei în actualul sezon, după o serie de rezultate nefavorabile care, potrivit lui Chivu, au afectat încrederea jucătorilor.

Chivu: „Am demonstrat că știm și să suferim”

La finalul întâlnirii, antrenorul român a explicat că Inter a început bine, dar ulterior a devenit mai precaută. „Am avut un început bun, apoi a apărut o anumită îngrijorare. Ultimele înfrângeri din Liga Campionilor au lăsat urme”, a declarat Chivu. Tehnicianul a subliniat importanța schimbărilor efectuate înainte de minutul 60, care au adus un plus de energie.

„Când am rămas în zece oameni, am reușit să adăugăm acel ceva care ne-a lipsit mereu. Am demonstrat că știm și să suferim. Ne-am suflecat mânecile”, a spus antrenorul. Chivu consideră că victoria obținută în condiții dificile poate avea un efect important asupra moralului echipei. „Să câștigi în acest fel îți dublează încrederea în propriile forțe.”

Eliminarea lui Bastoni: „A fost provocat, dar a făcut o prostie”

Unul dintre momentele decisive ale partidei a fost eliminarea lui Alessandro Bastoni, care a primit două cartonașe galbene. Cristian Chivu a recunoscut că fundașul italian a reacționat greșit, chiar dacă a fost provocat de adversari. „A fost provocat, dar apoi a făcut o imprudență”, a declarat antrenorul.

Potrivit acestuia, Bastoni era deja nervos la primul avertisment, deoarece Alisson nu trimisese mingea în afara terenului într-o anumită fază. Chivu a insistat că jucătorii trebuie să-și păstreze calmul și să accepte că adversarii pot încerca să-i provoace. Antrenorul l-a remarcat și pe portarul Martinez, autorul a două intervenții importante. „Dacă am câștigat, este și meritul lui”, a spus Chivu.

Probleme de lot la Inter. De ce a mizat Chivu pe Carlos Augusto

Tehnicianul român a explicat că accidentările i-au limitat variantele defensive. În prezent, Inter dispune de numai trei fundași centrali disponibili, plus Carlos Augusto, care poate acoperi mai multe poziții. Chivu a precizat că l-a folosit pe acesta pentru mobilitate și pentru a limita pericolul contraatacurilor echipei ucrainene.

De asemenea, a optat pentru Spence datorită vitezei și capacității sale de a acoperi flancurile. Bisseck a fost menajat după trei meciuri consecutive, în condițiile în care antrenorul încearcă să gestioneze un lot afectat de indisponibilități.

Mesajul lui Chivu pentru următoarele meciuri

Antrenorul lui Inter vrea ca echipa să păstreze determinarea arătată împotriva lui Șahtior, dar fără să mai fie obligată să joace în inferioritate numerică. „Aș vrea să păstrăm acest spirit fără să jucăm în zece oameni”, a afirmat el. Chivu a explicat că nu toate partidele pot fi câștigate printr-un fotbal spectaculos și că echipele mari trebuie să fie pregătite inclusiv pentru meciuri dificile, în care organizarea și efortul fac diferența.