„Există senzația că doar Inter are obligația să câștige”. Ce spune Cristian Chivu despre presiunea de la Milano

„Există senzația că doar Inter are obligația să câștige, iar celelalte echipe nu. Nu mi se pare corect”, a declarat Cristian Chivu, marți, în conferința de presă premergătoare întâlnirii cu formația ucraineană.

Tehnicianul român a subliniat că echipa sa trebuie să își regăsească energia și încrederea, fără ca presiunea rezultatelor să afecteze pregătirea meciurilor.

„Nu am numărat niciodată înfrângerile, dar ni se amintește mereu de ele. Suntem conștienți că am început într-un anumit fel și vrem să ne regăsim energia și ambițiile împotriva lui Șahtior. Trecutul nu este important. Trebuie să fim pregătiți mental pentru a câștiga”, a afirmat antrenorul.

Inter a pierdut cu Real Madrid, scor 1-2, în deplasare, și cu Club Brugge, scor 3-4, pe teren propriu, în primele două etape ale actualei ediții de Champions League. În plus, echipa milaneză a pierdut șapte dintre ultimele opt partide disputate în competiție.

În campionat, Inter a câștigat însă sâmbătă, în deplasare, cu Bologna, scor 3-1, rezultat care a întrerupt perioada dificilă și a oferit un impuls înaintea confruntării din Liga Campionilor.

Chivu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele echipei

Antrenorul român a afirmat că nu intenționează să își critice public jucătorii și că își asumă responsabilitatea pentru problemele echipei, inclusiv pentru greșelile individuale.

„Sarcina mea este să îmi asum responsabilitatea. Trebuie să mă îmbunătățesc eu mai întâi. Nu arăt cu degetul spre nimeni. Dacă nu reușesc să transmit ceea ce îmi doresc în privința concentrării și a atenției, înseamnă că am greșit eu”, a explicat Chivu.

Tehnicianul a vorbit și despre reacția sa din pauza meciului cu Bologna, când a fost surprins într-un moment de furie. El a spus că relația cu jucătorii este asemănătoare celei pe care o are cu propriii copii.

„Mă enervez, așa cum se întâmplă și acasă, pentru că îi iubesc pe jucători într-un mod asemănător cu cel în care îmi iubesc familia. În același fel, zâmbesc și glumesc. Iubirea mea pentru ei nu se schimbă”, a declarat antrenorul.

Chivu a insistat că Inter trebuie să își păstreze identitatea de joc și să găsească soluții pentru a începe mai bine meciurile, fără să piardă din vedere calitatea adversarilor din Liga Campionilor.

„Și eu trebuie să îmbunătățesc anumite lucruri, să comunic mai bine și să mă implic mai mult în pregătirea partidelor și în citirea jocului. Antrenorul trebuie să fie primul care își asumă responsabilitatea”, a adăugat românul.

Bastoni: „Câștigarea Ligii Campionilor nu poate fi un obiectiv”

La conferință a participat și fundașul Alessandro Bastoni, care a cerut o evaluare realistă a perspectivelor echipei milaneze în actuala ediție a competiției.

„Vorbesc în nume personal, să fie clar. Cred că trebuie să revenim cu toții cu picioarele pe pământ atunci când discutăm despre ambițiile lui Inter. Câștigarea Ligii Campionilor nu poate fi un obiectiv, nu era nici măcar atunci când am ajuns în două finale”, a spus internaționalul italian.

Inter a disputat finalele Ligii Campionilor din 2023 și 2025, pierzând în fața lui Manchester City, respectiv Paris Saint-Germain.

Bastoni a mai susținut că diferențele dintre evoluțiile echipei în campionatul Italiei și în competiția europeană nu țin neapărat de atitudine, ci de calitatea ofensivă a adversarilor și de greșelile comise în timpul partidelor.

„Nu cred că abordarea noastră este foarte diferită în campionat față de Champions League. Nu simțim o presiune suplimentară când jucăm în Europa și nici nu intrăm pe teren cu superficialitate. Pur și simplu, calitatea ofensivă a adversarilor este, în medie, mai ridicată și te pedepsește mai des atunci când greșești”, a explicat fundașul.

Acesta a estimat că majoritatea golurilor primite de Inter în actuala campanie europeană au venit în urma unor erori proprii și a spus că echipa trebuie să își corecteze aceste probleme.

Șahtior vine la Milano cu patru puncte

Inter o întâlnește miercuri, de la ora 22:00, pe Șahtior Donețk, formație antrenată de fostul internațional turc Arda Turan.

Ucrainenii au acumulat patru puncte în primele două etape, după un egal cu PSV Eindhoven, scor 1-1, și o victorie cu AEK Atena, scor 3-1.

Deși Inter pornește cu avantajul terenului propriu, istoricul confruntărilor directe favorizează formația italiană. Inter nu a pierdut niciuna dintre cele șapte întâlniri anterioare cu Șahtior, înregistrând trei victorii și patru remize.