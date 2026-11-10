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Ioana Ene Dogioiu s-a angajat în PNL: Sunt angajată cu contract de muncă. Ce funcția va ocupa fost purtătoare de cuvânt a Guvernului

Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, s-a angajat în Partidul Național Liberal. Dogioiu se va ocupa de comunicarea formațiunii, excluzând calitatea de membru de partid.
Ioana Ene Dogioiu s-a angajat în PNL: Sunt angajată cu contract de muncă. Ce funcția va ocupa fost purtătoare de cuvânt a Guvernului
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
10 nov. 2026, 11:52, Politic
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Ioana Ene Dogioiu a preluat coordonarea departamentului de comunicare din Partidul Național Liberal, precizând că nu este membră de partid și excluzând o colaborare politică. 

În exclusivitate pentru publicația Gândul, fost purtătoarea de cuvânt de la Palatul Victoria a transmis: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă. Supervizez comunicarea la nivel macro și comunicarea domnului Bolojan”. 

Numită în funcția de purtător de cuvânt al Executivului la începutul lunii iulie 2025, prin decizia lui Ilie Bolojan, Dogioiu a rămas în funcție până a încetarea activității Executivului, odată cu învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu. 

Întrebată la momentul plecării de la Guvern dacă ia în calcul o carieră politică, jurnalista a exclus acest parcurs. 

Nu voi intra în viața politică. În al doilea rând, mandatul meu va înceta în momentul în care decizia semnată de prim-ministrul Ilie Bolojan va fi publicată în Monitorul Oficial. Dacă ați citit cu atenție textul, nu este o demisie, este o cerere de revocare din funcție odată cu încetarea mandatului actualului guvern. În momentul acesta, chiar dacă premierul a semnat sau nu revocarea mea din funcție, ea va intra în vigoare în momentul în care acest guvern va ieși din funcție. Deocamdată, sunt în funcție, nu intru în politică”, a transmis pentru Gândul la momentul părăsirii funcției de purtător de cuvânt. 

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