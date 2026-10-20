Încă 13 kilometri din A0 Nord se deschid luni. Ce autostrăzi vor fi conectate în jurul Capitalei

Anunțul care vizează deschiderea unor noi sectoare din A0 Nord a fost făcut marți de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

„Luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferența pentru traficul din jurul capitalei, împărțiți între loturile 3 Afumați – Pantelimon și 4 Pantelimon – Cernica (A2)”, a transmis Horațiu Cosma.

Conform acestuia, lotul 4 era finalizat încă din vară, dar a rămas la stadiul de „muzeu” până la finalizarea sectorului vecin, pentru că nu exista o descărcare a traficului în DN3.

„Acum, odată cu deschiderea ambelor loturi, vom avea o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei”, adaugă secretarul de stat.

Deschiderea noilor tronsoane va aduce mai puțină aglomerație pe drumurile din jurul Bucureștiului, legături mai rapide între marile autostrăzi și mai multă flexibilitate pentru transportul de persoane și de marfă.

„Vom putea traversa zona de nord și de est a capitalei fără să mai depindem de actuala centură extrem de aglomerată”, spune Cosma.

El arată că deschiderea vine cu întârziere: „Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul așteptărilor. Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun”.