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Veste bună pentru șoferi! Miercuri vor fi dați în circulație încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat marți că încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului (A0) vor fi dați în circulație miercuri, 4 noiembrie. Cei 13 kilometri vor garanta continuitatea pe secțiunea nordică a Autostrăzii de Centură București și vor permite legătura directă între A3 și A2.
Veste bună pentru șoferi! Miercuri vor fi dați în circulație încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAXFOTO
Diana Nunuț
03 nov. 2026, 14:23, Economic
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Încă 13 kilometri din A0 Nord, între Afumați și Glina, vor fi dați în circulație miercuri, 4 noiembrie.

Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook.

În acest sens, odată cu Lotul 3 se deschide circulația și pe Lotul 4, care a fost deja recepționat.

„De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 13 kilometri din A0 Nord, între Afumați și Glina. Odată cu Lotul 3 se deschide circulația și pe Lotul 4 (Pantelimon-Glina) care a fost deja recepționat. Astfel, cei 13 km vor garanta continuitatea pe secțiunea nordică a Autostrăzii de Centură București și vor permite legătura directă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța)”, a spus ministrul Transporturilor.

Circulația pe acest tronson din Autostrada Bucureștiului A0 Nord trebuia să fie posibilă începând din 26 octombrie, însă termenul a fost prelungit întrucât mai erau lucrări de executat pe lotul 3.

Cei 13 kilometri dați în circulație vor prelua o parte importantă din traficul de tranzit din zona Capitalei, potrivit ministrului.

„Deschiderea circulației pe acest nou sector marchează un moment semnificativ în dezvoltarea rețelei rutiere din jurul Capitalei. A0 preia o parte importantă din traficul de tranzit din zona Capitalei, diminuează aglomerația pe arterele urbane și îmbunătățește conectivitatea dintre principalele autostrăzi din zonă”, a explicat Ștefan Ovidiu Popa.

Construcția Lotului 3 din A0 a fost finanțat prin Programul Transport 2021–2027, iar valoarea contractului s-a ridicat la 397,99 milioane de lei fără TVA.

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