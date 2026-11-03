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ELCEN face o nouă încercare pentru racordarea CET București Vest direct la rețeaua Transgaz. Investiția ar urma să ducă la scăderea prețului gigacaloriei pentru bucureșteni

Electrocentrale București S.A. (ELCEN) anunță reluarea procedurilor pentru racordare a CET București Vest direct la Sistemul Național de Transport (SNT) al gazelor naturale, operat de Transgaz. Investiția, a cărei implementare este estimată să dureze trei ani, care ar urma să ducă la o securitate și eficiență energetică sporită, dar în primul rând la scăderea prețului gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei.
ELCEN face o nouă încercare pentru racordarea CET București Vest direct la rețeaua Transgaz. Investiția ar urma să ducă la scăderea prețului gigacaloriei pentru bucureșteni
Sursa: ELCEN
Mădălina Prundea
03 nov. 2026, 13:49, Economic
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ELCEN, cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), lansează un apel pentru depunerea de oferte pentru contractul de proiectare, execuție și punere în funcțiune a lucrărilor de racordare a CET București Vest, data-limită fiind 3 decembrie.

ELCEN asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 560.000 de apartamente din Capitală și are cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

„Demersul reprezintă o etapă strategică esențială în planul de modernizare a infrastructurii energetice a Capitalei și în optimizarea costurilor de producție a agentului termic. Noul contract de tip EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) vizează conectarea directă a centralei la magistrala Transgaz, eliminând costurile suplimentare din lanțul de distribuție”, au transmis oficialii ELCEN.

Investiţia propusă pentru CET București Vest are o valoare totală estimată la 83,3 milioane lei şi o perioadă de implementare de 36 de luni, fiind inclusă în Programul de Investiții al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2026, cu eșalonarea cheltuielilor pe perioada 2026-2028, conform Studiului de Fezabilitate actualizat.

Infrastructură optimizată pe domeniul public

Potrivit companiei, proiectul prevede montarea unei conducte subterane de înaltă presiune pe o lungime de 480 de metri, amplasată pe teritoriul administrativ al Sectorului 6. Traseul pornește din racordul existent, subtraversează Bulevardul Timișoara și utilizează cu prioritate terenuri din domeniul public, asigurând o execuție rapidă și sigură până la noul SRM din incinta CET Vest. Această configurare garantează un debit constant și o presiune de top, protejând alimentarea cu energie termică a locuințelor din aria de acoperire a centralei.

Printre beneficiile directe și detaliate ale proiectului se numără:

  • Scăderea implicită a prețului gigacaloriei: Prin conectarea directă la rețeaua de transport a Transgaz, ELCEN elimină tarifele de distribuție percepute de intermediari. Această optimizare logistică se va traduce direct în reducerea costurilor de achiziție a gazelor naturale, determinând o scădere a prețului de producție a energiei termice, în beneficiul implicit al consumatorilor finali care ar putea plăti mai puțin la întreținere.
  • Securitate energetică sporită pentru încălzirea Capitalei: CET București Vest asigură producerea energiei pentru alimentarea cu apă caldă și căldură pentru o parte semnificativă a Capitalei. Alimentarea directă din magistrala națională garantează o stabilitate crescută a presiunii gazului necesar funcționării centralei.
  • Creșterea eficienței operaționale: Trecerea la alimentarea directă din SNT permite o predictibilitate mai mare a costurilor cu combustibilul tehnologic și o flexibilitate sporită în contractarea volumelor de gaze necesare funcționării în regim de cogenerare de înaltă eficiență.
  • Sustenabilitate și aliniere la standardele europene: După finalizarea acestei etape, obiectivul este ca toate CET-urile ELCEN să fie racordate direct la rețeaua Transgaz. Modernizarea căilor de alimentare cu combustibil pregătește infrastructura ELCEN pentru standardele viitorului, facilitând integrarea optimă a noilor capacități de producție mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Trei proiecte prioritare de cogenerare de înaltă eficienţă de peste 5 miliarde lei

Măsura urmăreşte consolidarea securităţii energetice a Capitalei, susţinerea investiţiilor strategice în infrastructura de producere a energiei termice şi creşterea sustenabilităţii sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

ELCEN asigură agent termic pentru alimentarea cu apă caldă și căldură a aproximativ 560.000 de apartamente, din 8.500 de blocuri şi imobile din Bucureşti, în care locuiesc aproximativ 1,5 milioane de persoane, precum şi pentru aproximativ 5.400 de instituţii publice, obiective sociale şi agenţi economici.

ELCEN implementează în paralel trei proiecte prioritare de cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul CTE Grozăveşti, CTE Progresu şi CTE Bucureşti Sud, finanţate din Fondul de Modernizare, cu o valoare totală de peste 5 miliarde lei, esențiale pentru siguranța alimentării cu energie electrică și termică a Capitalei și pentru stabilitatea Sistemului Energetic Național.

În paralel cu proiectele de investiții, ELCEN informează că în cursul zilei de marți, centralele aflate în funcțiune livrează agent termic la următorii parametri de temperatură:

  • CTE Grozăvești: livrează la 82°C (în cadrul notei de comandă a CMTEB de 80-85°C);
  • CTE Progresu: livrează la  95°C pentru a suține sistemul de termoficare (nota de comandă CMTEB de 80-85°C);
  • CTE București Sud: livrează la 74°C, ușor sub comanda minimă CMTEB de 80°C, acest parametru fiind influențat de manevrele hidraulice din rețeaua de transport.
  • Repornirea CTE București Vest este prevăzută pentru cursul acestei luni (noiembrie 2026), conform graficului de reparații.

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