Cum să nu cheltui prea mult pe cadourile de Crăciun? 4 strategii psihologice pentru sărbători fără datorii (P)

În contextul economic actual, când cheltuielile pentru mâncare, utilităţi şi locuinţă au crescut constant, bugetul pentru sărbători devine tot mai restrâns. Se estimează că banii reprezintă principala sursă de stres pentru aproape 40% dintre oameni în această perioadă, iar peste 75% din cumpărători îşi propun în mod conştient să reducă numărul de cadouri de Crăciun .

Mai mult, o mare parte dintre consumatori se tem că nu îşi vor permite tot ce au pe lista de cadouri, iar mulţi ajung să plătească datoriile create de Crăciun câteva luni bune după aceea.

Însă psihologia socială ne spune că darurile mai scumpe nu sunt neapărat mai apreciate de cei care le primesc. Valoarea emoţională a unui cadou nu e direct proporţională cu preţul acestuia, ci bucuria Crăciunului vine din atenţia oferită, din semnificaţia gestului şi din timpul petrecut împreună.

Ca să-ţi protejezi bugetul fără să renunţi la plăcerea de a face cadouri, iată 4 strategii de autocontrol financiar care te vor ajuta să gestionezi cumpărăturile de sărbători.

1. Evită mediile şi spaţiile care te tentează să cheltui fără măsură.

E cea mai eficientă formă de autocontrol; să eviţi proactiv situaţiile tentante. Cei care reuşesc cel mai bine să se încadreze în buget sunt cei care elimină complet declanşatorii de cumpărături impulsive.

Evită să te plimbi doar ca să te inspiri prin târgurile de Crăciun sau prin centrele comerciale exclusiviste dacă ştii că produsele de acolo depăşesc posibilităţile tale financiare.

2. Stabileşte un buget clar ferm pentru cadouri (şi fii realist)

Primul pas e să pui pe hârtie suma exactă pe care ţi-o permiţi anul acesta pentru cadourile de Crăciun fără să recurgi la carduri de credit, descoperiri de cont sau alte împrumuturi.

Ţine cont şi de micile cheltuieli invizibile precum pungile de cadouri, hârtia de împachetat, felicitările sau costurile de livrare. Caută magazine care oferă livrare gratuită, aşteaptă Black Friday sau reducerile de sezon, de preferat nu mai târziu de 7 decembrie.

3. Foloseşte metoda intenţiilor de implementare

Conform acesteia trebuie să gândeşti în termeni de tipul „Dacă…atunci…”. Ca să nu depăşeşti bugetul stabilit cel mai bine este să anticipezi tentaţiile.

Formulează nişte reguli clare înainte de sesiunile de cumpărături ca să elimini factorul emoţional de moment. Practic, ce trebuie să faci este să stabileşti dinainte răspunsul la scenariul în care găseşti un obiect atrăgător, dar neplanificat.

De exemplu, „Dacă găsesc un obiect frumos pentru un prieten, dar i-am cumpărat deja cadoul stabilit şi mi-am atins limita de buget atunci NU îl voi cumpăra, ci îl voi nota pe o listă cu idei pentru ziua lui de naştere sau pentru Crăciunul de la anul.”.

4. Mergi la cumpărături exclusiv cu o listă exactă de cadouri

Să mergi la cumpărături fără o idee clară despre ce vrei să cumperi, bazându-te doar pe inspiraţia de la raft, e principala problemă cu spargerea bugetului de sărbători.

În perioada Crăciunului, magazinele folosesc decoruri festive, muzică, mirosuri specifice tocmai pentru a încuraja cumpărăturile din impuls. Deci, fă o listă specifică, notează numele fiecărei persoane, ideile de cadouri şi suma maximă alocată.

În final, păstrează spiritul autentic al Crăciunului. Sărbătorile nu ar trebui să fie despre anxietate financiară sau datorii acumulate, iar o strategie financiară clară nu îţi va răpi din plăcerea de a dărui, ci îţi va oferi liniştea de a te bucura de sărbători fără grija zilei de mâine. Ţine minte că cele mai memorabile cadouri de Crăciun nu sunt neapărat cele mai scumpe, ci cele dăruite din inimă.