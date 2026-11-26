CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de duminică 29 noiembrie 2026 (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), luni 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și marti 1 decembrie (Ziua Națională a României) vor fi impuse restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule rutiere.

Potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă conform dispozițiilor Anexei nr. 1 la Ordin, după cum urmează:

DN7 Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN 1) pe ambele sensuri.

Duminică, restricțiile se aplică pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone. Luni și marți restricțiile vor fi în vigoare între orele 06,00-22,00