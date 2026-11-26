Incidentul s-a produs pe aeroportul Big Lake din Alaska, un aeroport mic cu o singură pistă, situat la aproximativ 32 de kilometri de Anchorage, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Siguranță Publică din Alaska.

Christina Blake, în vârstă de 38 de ani, conducea pe o pistă când un Taylorcraft F19 a aterizat și s-a îndreptat spre ea, potrivit The Independent.

Avionul s-a oprit, iar pilotul a așteptat ca vehiculul să se dea la o parte.

„Blake a ieșit din vehicul, s-a apropiat de aeronava în mișcare și a intrat în elicea avionului în timp ce aceasta era staționară”, au declarat oficialii.

Echipa de intervenție a încercat să o salveze, dar femeia a fost declarată decedată la fața locului.

Trupul acesteia a fost dus la medicul legist pentru autopsie.

Polițiștii din Alaska nu cred că femeia a pășit intenționat în elice, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Siguranță Publică, Austin McDaniel

Nu este clar de ce femeia se afla la momentul respectiv pe aeroport, a mai precizat acesta.

Pilotul, care a încercat să oprească motorul în timp ce Blake se îndrepta spre avion, conform presei locale. Mai mult, aeronava nu avea pasageri la bord.