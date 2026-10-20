Prima pagină » Știri externe » China trimite nave militare după ce o navă americană a intrat într-o zonă disputată. Beijingul acuză SUA că amenință stabilitatea regională

China trimite nave militare după ce o navă americană a intrat într-o zonă disputată. Beijingul acuză SUA că amenință stabilitatea regională

China a trimis forțe navale pentru a urmări o navă militară americană care ar fi pătruns fără autorizație în apele din apropierea unui recif disputat din Marea Chinei de Sud. Beijingul acuză Statele Unite că îi încalcă drepturile suverane și pun în pericol securitatea regională.
China trimite nave militare după ce o navă americană a intrat într-o zonă disputată. Beijingul acuză SUA că amenință stabilitatea regională
Sursa foto: X/ Naval Surface Forces
Victor Dan Stephanovici
20 oct. 2026, 09:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul a avut loc marți dimineață, 20 octombrie, în apropierea recifului Sabina, din arhipelagul Spratly, potrivit unui comunicat al armatei chineze citat de Reuters. Comandamentul Teatrului Sudic al Armatei Populare de Eliberare a anunțat că nava americană Charleston a intrat în zonă fără aprobarea autorităților chineze. Beijingul a calificat deplasarea drept o pătrundere ilegală și a transmis că marina chineză a trimis forțe pentru a urmări și monitoriza nava.

China acuză Statele Unite că amenință securitatea maritimă

În comunicatul oficial, armata chineză susține că acțiunea navei americane a încălcat drepturile și interesele suverane ale Chinei. „Acțiunea Statelor Unite încalcă drepturile și interesele suverane ale Chinei, pune în pericol securitatea maritimă și afectează pacea și stabilitatea regională”, a transmis Comandamentul Teatrului Sudic.

Autoritățile militare chineze au cerut Washingtonului să înceteze imediat asemenea operațiuni. Marina americană nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul. Statele Unite desfășoară periodic în regiune operațiuni cunoscute drept „libertatea navigației”, prin care contestă revendicările maritime pe care le consideră excesive.

Reuters precizează însă că ultima astfel de operațiune americană cunoscută în Marea Chinei de Sud avusese loc cu mai bine de un an în urmă. Deocamdată, Washingtonul nu a confirmat public dacă deplasarea navei Charleston face parte dintr-o asemenea misiune.

De ce este disputat reciful Sabina

Reciful Sabina se află în arhipelagul Spratly, una dintre cele mai disputate regiuni din Marea Chinei de Sud. Beijingul revendică aproape întreaga mare, deși pretențiile sale se suprapun cu cele formulate de Filipine, Vietnam, Malaezia, Brunei și Taiwan.

Reciful Sabina din Marea Chinei de Sud. Sursa foto: X

China și Filipine își dispută inclusiv drepturile asupra recifului Sabina. Zona are o importanță strategică majoră, fiind situată într-o regiune traversată de rute comerciale maritime intens utilizate.

Disputele teritoriale au provocat în repetate rânduri confruntări între nave chineze și filipineze. În septembrie, o navă a Gărzii de Coastă chineze a lovit o ambarcațiune filipineză aflată într-o misiune de reaprovizionare în apropierea aceluiași recif.

Filipine are un tratat de apărare reciprocă cu Statele Unite

Incidentul intervine într-un context sensibil pentru relațiile dintre Beijing, Manila și Washington. Filipine este unul dintre principalii aliați ai Statelor Unite în Asia și are cu Washingtonul un tratat de apărare reciprocă.

Acest acord sporește importanța confruntărilor din Marea Chinei de Sud, deoarece incidentele grave care implică forțele filipineze ar putea genera obligații de apărare pentru Statele Unite, în condițiile prevăzute de tratat. Deși Beijingul susține că nava americană a intrat ilegal în apele revendicate de China, statutul juridic al regiunii rămâne contestat.

În cazul incidentului de marți, autoritățile chineze au anunțat doar trimiterea forțelor navale pentru urmărirea și monitorizarea navei Charleston. Nu există deocamdată date despre schimburi de focuri, coliziuni sau victime în urma întâlnirii dintre forțele chineze și nava americană.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
Gandul
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Cancan
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Prosport
Accident cu doi morți la Buftea, în Ilfov. Un microbuz a fost distrus de o autobasculantă pe DN 7
Libertatea
Rețeta bunicii Gherghina pentru castraveți în oțet. Trucul simplu pentru murături gustoase, numai bune de pus în cămară
CSID
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor