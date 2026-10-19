Teama de extindere a violențelor pune China în alertă. Beijingul își consolidează legăturile de securitate

Premierul chinez Li Qiang a cerut luni consolidarea cooperării în domeniul securității și al serviciilor de informații cu Tadjikistanul, pentru combaterea extremismului și separatismului. Oficialul și-a exprimat speranța că autoritățile tadjice vor lua „măsuri ferme” pentru protejarea cetățenilor chinezi, relatează Reuters.

China se teme de mult timp că violențele din Asia Centrală s-ar putea extinde în regiunea Xinjiang, din extremitatea vestică a țării, unde trăiește populația uigură, majoritar musulmană.

Beijingul susține că militanți uiguri s-au aflat în spatele mai multor atacuri comise în trecut în Xinjiang.

China cere intensificarea schimbului de informații

În cadrul discuțiilor cu președintele tadjic Emomali Rahmon, Li Qiang a declarat că cele două țări ar trebui să aprofundeze cooperarea în domeniul aplicării legii și al securității, precum și schimbul de informații, potrivit agenției oficiale chineze Xinhua.

Premierul a cerut combaterea comună a celor „trei forțe ale răului”, expresie folosită de Beijing pentru a desemna terorismul, separatismul și extremismul.

Scopul declarat al cooperării este menținerea păcii și stabilității regionale.

Organizațiile pentru drepturile omului acuză China de reprimarea severă a populației uigure și de restrângerea drepturilor sale religioase, culturale și lingvistice. Beijingul respinge acuzațiile.

Cinci cetățeni chinezi, uciși în atacuri în Tadjikistan

China este unul dintre principalii investitori în Tadjikistan, țară cu care împarte o frontieră muntoasă și izolată.

La sfârșitul anului trecut, cinci cetățeni chinezi au fost uciși în Tadjikistan, în atacuri despre care autoritățile au afirmat că au fost lansate de pe teritoriul Afganistanului vecin.

Tadjikistanul, fostă republică sovietică cu aproximativ 11 milioane de locuitori și un guvern laic, are relații tensionate cu autoritățile talibane din Afganistan.

Autoritățile tadjice au avertizat anterior asupra activităților traficanților de droguri și ale persoanelor implicate în exploatarea ilegală a aurului în zona de frontieră.

Țara a trecut printr-un război civil sângeros în anii 1990, după destrămarea Uniunii Sovietice, perioadă în care Emomali Rahmon a ajuns la putere.

Tadjikistanul menține relații apropiate cu Rusia, care deține o bază militară pe teritoriul său.

China și SUA își intensifică contactele în Asia Centrală

Vizita premierului chinez are loc într-o perioadă de activitate diplomatică intensă în Asia Centrală, regiune bogată în resurse naturale.

Li Qiang s-a aflat în Uzbekistan înainte de a ajunge în Tadjikistan, în timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a călătorit duminică spre Uzbekistan.

Demersurile diplomatice au loc în contextul în care Beijingul urmărește consolidarea cooperării de securitate cu statele din regiune, pe fondul preocupărilor legate de instabilitate și de protejarea cetățenilor chinezi.