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Zelenski merge în Norvegia pentru discuții despre războiul din Ucraina și securitatea Europei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge marți la Oslo, unde va participa la discuții privind războiul din Ucraina și securitatea europeană.
Zelenski merge în Norvegia pentru discuții despre războiul din Ucraina și securitatea Europei
Iulian Moşneagu
20 oct. 2026, 09:24, Știri externe
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Liderul ucrainean se va întâlni cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre și cu președintele finlandez Alexander Stubb, relatează Reuters.

„Președintele Zelenski a solicitat Norvegiei și Finlandei să organizeze o întâlnire în cadrul eforturilor diplomatice aflate în desfășurare, într-un moment critic pentru Ucraina”, a declarat Støre într-un comunicat.

La rândul său, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a precizat că discuțiile vor viza războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și situația generală de securitate din Europa.

Noi negocieri cu reprezentanții administrației Trump

Vizita are loc în contextul pregătirilor pentru o nouă rundă de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina.

Reuters a relatat luni seară, citând trei surse familiarizate cu situația, că emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să călătorească săptămâna aceasta în Norvegia pentru discuții privind încheierea conflictului.

La negocierile de la Oslo sunt așteptați și reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, precum și ai Uniunii Europene și NATO.

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, ar urma să participe la discuții prin videoconferință, deoarece este bolnav, potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters.

De asemenea, Witkoff ar urma să se deplaseze în Rusia pentru o întâlnire cu președintele Vladimir Putin, în cadrul căreia vor fi abordate mai multe subiecte legate de Ucraina.

Comunicatele Norvegiei și Finlandei nu au făcut nicio referire la vreo delegație americană sau europeană.

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