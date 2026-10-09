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Candidatul dreptei din Brazilia, chemat în Israel de Benjamin Netanyahu: Să refacem legăturile de prietenie dintre cele două țări

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat cu Flavio Bolsonaro, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, și l-a invitat să efectueze o vizită în Israel pentru a reînnoi „relațiile de prietenie dintre cele două state”.
Candidatul dreptei din Brazilia, chemat în Israel de Benjamin Netanyahu: Să refacem legăturile de prietenie dintre cele două țări
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 oct. 2026, 16:06, Știri externe
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„Benjamin Netanyahu a discutat aseară cu candidatul la președinția Braziliei, Flavio Bolsonaro, și l-a felicitat pentru succesul său major din primul tur al alegerilor prezidențiale”, se arată într-o informare emisă de biroul premierului israelian, citată de AFP

De asemenea, cei doi lideri și-au adresat invitații reciproce, Bolsonaro invitându-l, la rândul său, pe Netanyahu să viziteze Brazilia. 

„Prim-ministrul l-a invitat pe Bolsonaro să viziteze Israelul, iar Bolsonaro, la rândul său, l-a invitat pe prim-ministru să viziteze Brazilia”, a mai transmis informarea. 

Precedentul relației cu Jair Bolsonaro

Apropierea dintre Netanyahu și familia Bolsonaro are precedente, premierul israelian dezvoltând o relație strânsă cu fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, tatăl candidatului.  

„Cei doi bărbați intenționează să reînnoiască legăturile profunde de prietenie dintre cele două țări, în contextul transformării în curs a relațiilor Israelului cu țările din America de Sud”, a mai transmis biroul lui Netanyahu. 

Fostul lider de la Brasilia execută de la sfârșitul anului 2025 o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, în urma încercării de a rămâne la putere după înfrângerea electorală suferită în 2022 în fața lui Lula. 

Flavio Bolsonaro îl va înfrunta pe actualul președinte Lula în turul al doilea al alegerilor, programat pentru 25 octombrie. Conform ultimelor sondaje, senatorul are un mic avantaj, fiind cotat cu 52% din intențiile de vot, față de 48% pentru actualul șef al statului. 

În același timp, Benjamin Netanyahu urmează să participe la alegerile parlamentare din Israel, programate pentru 27 octombrie, în încercarea de a-și păstra funcția. 

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