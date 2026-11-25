Spania organizează alegeri duminică, iar Sanchez riscă să își piardă majoritatea parlamentară.

Joi seară, acesta îi va înfrunta pe liderul opoziției conservatoare, Alberto Núñez Feijóo, pe liderul extremei drepte, Santiago Abascal, și pe lidera alianței de stânga, Ada Colau, în ultima dezbatere electorală din cadrul campaniei.

Având la dispoziție atât votul Spaniei, cât și pe cel al Franței, Macron va avea o influență sporită la Summitul Consiliului European.

Summitul extraordinar va începe joi cu o discuție între liderii europeni privind bugetul UE și un împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, urmată de câteva ore de reuniuni în format restrâns, au declarat doi diplomați europeni pentru Politico.

Liderii se vor reuni din nou vineri dimineață pentru a continua negocierile.

Tot vineri dimineață, liderii vor aproba numirea lui Pablo Hernández de Cos în funcția de viitor președinte al Băncii Centrale Europene, Macron urmând să voteze și în numele Spaniei.

Sanchez a optat pentru un lider liberal dintr-un alt stat mare, în loc să își delege dreptul de vot unui alt lider de centru-stânga, precum premierul danez Mette Frederiksen.

Sanchez și Frederiksen au avut divergențe privind politica în domeniul migrației, după ce lidera daneză și-a unit forțele cu premierul italian Giorgia Meloni pentru a cere înăsprirea controalelor la frontiere, în urma crizei din exclava spaniolă Ceuta, situată la granița cu Marocul.