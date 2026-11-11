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Premierul, față în față cu ambasadorii UE. Luca Niculescu: „România are priorități clare în Europa”

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene despre securitatea Europei, extinderea UE și viitorul buget european.
Premierul, față în față cu ambasadorii UE. Luca Niculescu: „România are priorități clare în Europa”
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Maria Miron
11 nov. 2026, 16:07, Politic
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Șeful Guvernului s-a întâlnit miercuri dimineață cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București, la invitația ambasadorului Irlandei, Brendan Ward. Irlanda deține în prezent Președinția Consiliului UE.

Discuțiile s-au concentrat asupra priorităților noului Guvern și contribuției României la deciziile europene, în special în domeniile securității, apărării și finanțării politicilor europene.

Apărarea Flancului Estic și securitatea Mării Negre

Premierul Luca Niculescu a discutat cu ambasadorii despre securitatea și apărarea Europei, în special pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre.

Șeful Guvernului le-a prezentat măsurile prin care România își consolidează capacitățile de apărare, inclusiv prin programul european SAFE, destinat finanțării investițiilor în domeniul apărării.

De asemenea, Niculescu a evidențiat progresele înregistrate în operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă de la Constanța, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni.

România susține extinderea Uniunii Europene

Premierul a pledat pentru accelerarea extinderii Uniunii Europene, subliniind că fiecare stat candidat trebuie evaluat în funcție de progresele realizate.

„România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest. Ne dorim ca negocierile să avanseze cât mai repede, pe baza progreselor fiecărei țări”, a declarat Luca Niculescu.

Fondurile pentru agricultură și coeziune, prioritare

România dorește încheierea unui acord privind viitorul buget al Uniunii Europene până la sfârșitul acestui an, fără reducerea resurselor destinate agriculturii și politicii de coeziune.

„Avem nevoie de un acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârșitul anului, care să răspundă noilor provocări, dar să păstreze resursele necesare pentru coeziune și agricultură, politici esențiale pentru România”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a insistat și asupra responsabilității României în adoptarea deciziilor europene.

„România are priorități clare în Europa și își asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile și proiectele noastre comune”, a transmis șeful Guvernului.

„Astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să discutăm direct, să ne ascultăm și să găsim soluții împreună. România are priorități clare în Europa și își asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile și proiectele noastre comune”, a subliniat Luca Niculescu.

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