Cum vede un autor italian evoluția mediului online. Alessandro Nardone: „Informația este importantă, deși s-a pierdut în ultimele decenii”

Autorul italian Alessandro Nardone a vorbit duminică, la dezbaterea „ Manifestul antifederalist: Ce mai rămâne din democrație dacă poporul nu mai decide?” din cadrul Forum Europa, despre modul în care se propagă informațiile pe rețelele de socializare și despre importanța presei.

„Astăzi vom vorbi mult despre această problemă, importanța informației, care a pierdut în ultimele decenii. Principiul verticalității, desigur, din cauza începuturilor internetului, a contextului digital în care trăiește toată lumea acum și-a asumat o modalitate orizontală care, așa cum am scris în ultima mea carte, face ca valorile noastre, identitățile noastre, competența noastră și, de asemenea, adevărul să fie iluzionat”, a declarat Nardone, la Palatul Parlamentului.

„Am fost la manifestație, a fost emoționant”

Alessandro Nardone are o carieră în consultanță pentru comunicare strategică și este un comentator al politicii americane. Acesta a vorbit despre ce a simțit după protestul simpatizanților lui Călin Georgescu din București.

„Cred că pentru poporul român, ieri, am fost la manifestație, a fost foarte emoționant să aud imnul vostru. Și când mă gândesc că nu poți avea alegeri regulate, nu poți alege un președinte ales de popor, cred că avem mult de lucru”, a mai adăugat autorul din Italia.

Timp de trei zile, Bucureștiul găzduiește conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale la care sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor reprezintă principii fundamentale.