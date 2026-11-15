Prima pagină » Politic » Cum vede un autor italian evoluția mediului online. Alessandro Nardone: „Informația este importantă, deși s-a pierdut în ultimele decenii”

Cum vede un autor italian evoluția mediului online. Alessandro Nardone: „Informația este importantă, deși s-a pierdut în ultimele decenii”

La dezbaterea „ Manifestul antifederalist: Ce mai rămâne din democrație dacă poporul nu mai decide?” din cadrul evenimentului Forum Europa, liderii politici și reprezentanți din mai multe state au adus în discuție schimbările prin care a trecut comunicarea de masă în ultimii ani.
Cum vede un autor italian evoluția mediului online. Alessandro Nardone: „Informația este importantă, deși s-a pierdut în ultimele decenii”
Sursa foto: MEDIAFAX
Coralia FrigeaOana Zvobodă
15 nov. 2026, 20:54, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autorul italian Alessandro Nardone a vorbit duminică, la dezbaterea „ Manifestul antifederalist: Ce mai rămâne din democrație dacă poporul nu mai decide?” din cadrul Forum Europa, despre modul în care se propagă informațiile pe rețelele de socializare și despre importanța presei.

Astăzi vom vorbi mult despre această problemă, importanța informației, care a pierdut în ultimele decenii. Principiul verticalității, desigur, din cauza începuturilor internetului, a contextului digital în care trăiește toată lumea acum și-a asumat o modalitate orizontală care, așa cum am scris în ultima mea carte, face ca valorile noastre, identitățile noastre, competența noastră și, de asemenea, adevărul să fie iluzionat”, a declarat Nardone, la Palatul Parlamentului.

„Am fost la manifestație, a fost emoționant”

Alessandro Nardone are o carieră în consultanță pentru comunicare strategică și este un comentator al politicii americane. Acesta a vorbit despre ce a simțit după protestul simpatizanților lui Călin Georgescu din București.

Cred că pentru poporul român, ieri, am fost la manifestație, a fost foarte emoționant să aud imnul vostru. Și când mă gândesc că nu poți avea alegeri regulate, nu poți alege un președinte ales de popor, cred că avem mult de lucru”, a mai adăugat autorul din Italia.

Timp de trei zile, Bucureștiul găzduiește conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale la care sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor reprezintă principii fundamentale.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
GSP.ro
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
Gandul
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Cancan
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Prosport
Punctajele maxime pe țară obținute la examenul de Rezidențiat 2026. Mărturiile candidaților după examenul decisiv: „În patru ore se decide ce ai făcut într-un an”
Libertatea
Ingredientul care imită zahărul, din batonul proteic de la Lidl. Mulți nu știu, dar e perfect pentru pacienții cu diabet sau care țin dietă
CSID
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor