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Dan Dungaciu, la conferința Manifestul antifederalist: “Avem o perspectivă diferită – Europa unei națiuni suverane”

Dan Dungaciu a vorbit în cadrul conferinței “Manifestul antifederalist - Ce mai rămâne din democrație dacă poporul nu mai decide?” din cadrul Forum Europa despre drepturile oamenilor și perspectiva diferită a unui stat suveran.
Dan Dungaciu, la conferința Manifestul antifederalist: “Avem o perspectivă diferită - Europa unei națiuni suverane”
Coralia FrigeaOana Zvobodă
15 nov. 2026, 20:22, Politic
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Prim-vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Dan Dungaciu a declarat în cadrul Forum Europa că nu putem pretinde suveranitatea europeană dacă poporul nu face parte din ea.

“Aceasta este ultima sesiune a lungii noastre conferințe. Conferința se numește Manifestul Antifederalist privind Drepturile Omului și Democrația Poporului. De fapt, acesta este nucleul întâlnirii noastre din cadrul conferinței noastre.

Acesta este Manifestul Antifederalist, care este practic un amendament la modul în care ne imaginăm Europa, viitorul Europei. Manifestul nostru este opusul. Este o perspectivă diferită – Europa unui stat suveran, a unei națiuni suverane”, a precizat acesta.

Luarea deciziilor în stat

Dan Dungaciu subliniază cât de important este poporul în luarea deciziilor într-un stat.

“Deci, ce se întâmplă cu democrația? Dacă poporul nu este întrebat, dacă poporul nu este consultat, dacă poporul nu este implicat, cum am putea pretinde că singura poveste acceptabilă este suveranitatea europeană, dacă poporul nu face parte din ea? Există consultare din partea guvernului, chiar dacă guvernul european nu pune această întrebare fundamentală, pentru a obține feedback de la popor.

Condiția noastră este ca ei să pună această întrebare, au răspunsurile, dar nu sunt foarte mulțumiți de modul în care europenii reacționează la această, putem spune, provocare. Deci, practic, ce se întâmplă cu democrația”, a conchis Dan Dungaciu.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.

Evenimentul aduce împreună lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați și reprezentanți ai mișcărilor conservatoare și suveraniste din Europa și din întreaga lume.

Timp de trei zile, Bucureștiul găzduiește conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale la care sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor reprezintă principii fundamentale.

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