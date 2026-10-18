Macron se adresează Franței după haosul de pe străzi: „În această seară, simțim cu toții furie și rușine”

Intervenția șefului statului vine după un weekend marcat de confruntări și distrugeri, în urma cărora aproape 2.400 de persoane au fost arestate, iar aproape 1.000 de polițiști și jandarmi au fost răniți, potrivit Ministerului francez de Interne, relatează Le Monde, citând AFP.

Macron a intervenit într-un discurs adresat națiunii duminică seară, după ce anterior participase la Palatul Élysée la o reuniune interministerială de criză.

Macron: „În această seară, simțim cu toții furie și rușine”

Președintele Franței a încercat să traseze o linie clară între oamenii care au ieșit în stradă cu revendicări sociale și cei implicați în violențe, jafuri și distrugeri.

„În această seară, simțim cu toții furie și rușine”, a declarat Emmanuel Macron.

El a cerut să se facă distincția între manifestanții care au „revendicări legitime” și „cei care au distrus, spart și jefuit”.

Protestele desfășurate în mai multe zone ale Franței au avut în centru nemulțumiri privind costul vieții, însă manifestațiile au degenerat în violențe și acte de vandalism în mai multe orașe.

„Cei care au distrus trebuie să plătească”

Macron a transmis că autoritățile nu vor tolera violențele și că persoanele responsabile pentru distrugeri trebuie trase la răspundere.

„Cei care au distrus trebuie să plătească”, a declarat președintele francez.

Șeful statului a promis că Guvernul va fi „intransigent” față de cei care au participat la revolte.

„Nimic nu justifică, nimic nu scuză” asemenea acte de violență, a afirmat Macron, descriind ceea ce s-a întâmplat drept o manifestare „fără precedent” și „dezlănțuită” a violenței.

Președintele francez a anunțat și o coordonare între autoritățile centrale și administrațiile locale pentru protejarea orașelor și a obiectivelor vulnerabile.

Macron a precizat că oficialii de rang înalt vor lua „decizii în coordonare cu primarii pentru a ne proteja orașele, clădirile publice și afacerile”.

„Este insuportabil să ne vedem orașele devastate în acest fel”

Șeful statului francez s-a referit și la amploarea pagubelor produse în timpul violențelor.

„Este insuportabil să ne vedem străzile orașelor devastate în acest fel”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele a promis sprijin pentru companiile și comercianții afectați de distrugeri.

În același timp, Macron a anunțat că va exista „transparență deplină” în ceea ce privește modul în care forțele de ordine au gestionat protestele. Reacția vine în contextul criticilor privind pregătirea poliției înaintea manifestațiilor și capacitatea autorităților de a anticipa amploarea incidentelor.

Ministrului de Interne i s-au cerut „răspunsuri clare”

Emmanuel Macron a anunțat că i-a cerut ministrului de Interne, Laurent Nuñez, să analizeze ceea ce s-a întâmplat și să identifice eventualele deficiențe ale dispozitivului de securitate.

Șeful statului i-a cerut ministrului să „tragă toate concluziile necesare”, în special în ceea ce privește activitatea de informații și capacitatea autorităților de a anticipa evoluția manifestațiilor.

Macron a precizat că așteaptă „răspunsuri clare”.

Bilanțul prezentat de Ministerul francez de Interne indică amploarea confruntărilor: aproape 2.400 de persoane au fost arestate sâmbătă, iar aproape 1.000 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Șapte dintre membrii forțelor de ordine au suferit răni grave.

Discursul de duminică seară marchează prima reacție amplă a președintelui francez după violențele din weekend. Macron a încercat să transmită simultan că revendicările sociale ale manifestanților trebuie separate de actele de vandalism și că autoritățile vor avea o poziție fermă față de cei responsabili pentru distrugeri.