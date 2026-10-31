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Costel Alexe, după alerta aeriană din Iași: PSD a lăsat un județ de graniță fără prefect, cel care conduce CJSU

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, acuză PSD că a lăsat județul fără prefect, cel care conduce și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Acuzațiile au fost lansate după ce în județul Iași a fost emisă, sâmbătă seara, o alertă aeriană, în urma detectării unor drone de către sistemele radar.
Costel Alexe, după alerta aeriană din Iași: PSD a lăsat un județ de graniță fără prefect, cel care conduce CJSU
Sursa foto: captură video
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 21:34, Politic
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Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, spune că județul Iași a rămas fără prefect și că Prefectura nu are o conducere care să asigure coordonarea operativă în situații grave.

El susține că evenimente grave precum violarea spațiului aerian al României pot apărea oricând, referindu-se la alerta aeriană de sâmbătă seara.

„Sunt total siderat de faptul că Partidul Social Democrat a acționat, încă o dată, în mod iresponsabil, lăsând un județ de graniță fără conducerea operativă a Prefecturii. Vorbim despre un risc grav pentru siguranța națională, în condițiile în care prefectul este cel care conduce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și are un rol esențial în coordonarea instituțiilor și în gestionarea situațiilor de criză”, a transmis Costel Alexe într-o postare pe Facebook.

El acuză luptele pentru funcții din PSD Iași: „Faptul că nicio tabără nu a reușit să își impună omul în fruntea Prefecturii ajunge să ne coste pe noi, ieșenii, siguranța și, mai ales, capacitatea de a lua decizii ferme și rapide pentru protejarea populației”.

„Este inacceptabilă disperarea cu care PSD s-a grăbit să elibereze din funcție un prefect care își înaintase deja demisia, fără să găsească însă un alt membru de partid pe care să îl numească pentru a asigura continuitatea activității Prefecturii Iași, într-o perioadă în care astfel de situații de criză nu sunt deloc de neconceput”, mai spune Alexe.

El face un apel public la premierul Luca Niculescu „să iasă din captivitatea jocurilor meschine ale PSD și din logica luptelor de culise din interiorul acestui partid” și să numească de urgență un prefect.

Județul Iași s-a aflat sâmbătă seara sub alertă aeriană, alături de alte cinci județe din nord-estul țării. Ministerul Apărării a anunțat că două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României.

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