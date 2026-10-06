Alertă aeriană în Tulcea, în noaptea de luni spre marți. MApN: Două F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), sistemul de supraveghere radar a detectat cele două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Cele două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul Poliției Aeriene Întărite, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind instituite măsuri pentru alertarea populației din nordul și estul județului Tulcea.

La ora 2.20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru populația din zonele vizate.

MApN precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 3.14, transmite ministerul.