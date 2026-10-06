Prima pagină » Social » Alertă aeriană în Tulcea, în noaptea de luni spre marți. MApN: Două F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu

Alertă aeriană în Tulcea, în noaptea de luni spre marți. MApN: Două F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu

Două ținte aeriene au fost detectate în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România, în noaptea de 5 spre 6 octombrie, iar două aeronave F-18 spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, a anunțat MApN. Autoritățile au emis mesaje Ro-Alert pentru populația județului Tulcea, însă nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.
Alertă aeriană în Tulcea, în noaptea de luni spre marți. MApN: Două F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu
Sursa foto: Facebook/Șeful Statului Major al Apărării
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 06:41, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), sistemul de supraveghere radar a detectat cele două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Cele două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul Poliției Aeriene Întărite, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind instituite măsuri pentru alertarea populației din nordul și estul județului Tulcea.

La ora 2.20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru populația din zonele vizate.

MApN precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 3.14, transmite ministerul.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Victor Ponta avertizează că românii nu își vor mai putea plăti facturile: „Am importat jumătate din energie”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor