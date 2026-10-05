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Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la Mihail Kogălniceanu

O alertă aeriană a fost instituită în noaptea de 4 spre 5 octombrie, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la Mihail Kogălniceanu
Mediafax Foto
Laura Buciu
05 oct. 2026, 07:19, Social
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În urma detectării țintei, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru a monitoriza situația.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:34, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației.

Potrivit MApN, nu au fost detectate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 03:23, după ce situația nu a mai prezentat un pericol pentru teritoriul României.

 

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