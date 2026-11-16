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Marian Neacșu: Vor fi restructurări, comasări și fuziuni ale companiilor de stat. Ce se va întâmpla cu cei care riscă să fie concediați

Vicepremierul și ministrul de Interne, Marian Neacșu, a afirmat luni, după ședința Biroului Politic Național a PSD, că reorganizarea aparatului central și a structurilor locale va presupune restructurări, comasări și fuziuni, inclusiv în cazul companiilor de stat. În plus, în cazul unor eventuale concedieri de personal, Neacșu a precizat că vor fi luate în calcul măsuri de reconversie profesională și protecție socială.
Marian Neacșu: Vor fi restructurări, comasări și fuziuni ale companiilor de stat. Ce se va întâmpla cu cei care riscă să fie concediați
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
16 nov. 2026, 12:37, Politic
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Marian Neacșu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, a afirmat luni, după ședința Biroului Politic Național a PSD, că reorganizarea aparatului central și a structurilor locale va presupune restructurări, comasări și fuziuni, inclusiv în cazul companiilor de stat. În plus, el a menționat că societățile care înregistrează pierderi în mod istoric ar putea fi desființate, mai ales dacă nu deservesc un interes strategic național.

Vom face o analiză punctuală la nivelul întregului spectru. Sunt circumscrise celor două categorii importante de tematici pe care le urmărim, cele care vizează aparatul central și, respectiv, subordonatele locale. Și aici vor fi foarte multe restructurări, în structura acelor centre bugetare județene de care v-am spus.Vom analiza punctual și toate societățile comerciale. Înțeleg că s-au mai făcut și știu că s-au mai făcut niște demersuri în acest sens. Evident că vom porni de la acelea, le vom analiza. Și în mod cert vor fi situații de divizări, de comasări, de fuziuni. Și în ultimul rând vor fi și desfințate societățile care istoric realizează pierderi, în măsura în care ele nu corespund unui interes strategic național”, a precizat Marian Neacșu. 

Vicepremierul a precizat că nu poate avansa, în acest moment, o estimare privind impactul bugetar al reorganizării, însă a adus în discuție Ordonanța 7, pentru care Ministerul Dezvoltării estimase un impact bugetar de aproximativ 3,6 miliarde de lei pentru anul 2026.

Potrivit cifrelor preliminare discutate cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, până în prezent ar fi fost încasate aproximativ 700-800 de milioane de lei.

Ce spune Neacșu despre eventualele concedieri de personal în urma restructurărilor

Marian Neacșu a fost întrebat și despre eventualele concedieri care ar putea rezulta în urma comasărilor și restructurărilor, precum și despre măsurile de sprijin pentru angajații disponibilizați.

„Evident că vom lua în calcul toate elementele de protecție socială necesare, și astea vor viza în mod clar reconversia profesională și încercarea de ducere, de așezare a persoanelor care ar putea să fie disponibilizate, pentru că dacă o întreprindere se dizolvă, evident că persoanelor de acolo trebuie să-și găsească altceva de făcut. Avem la Ministerul Muncii destul de multe programe de finanțare care vizează astfel de aspecte și bineînțeles că le vom accesa”, a explicat vicepremierul. 

În cadrul conferinței de presă, Neacșu a precizat că numărul societăților vizate de această restructurare ar putea fi mai mare sau mai mic, în funcție de criteriile stabilite în urma analizelor.

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