Italia nu va mai evacua școlile la fiecare e-mail cu amenințări cu bombă

Un simplu e-mail trimis în masă nu mai este un motiv suficient ca o școală din Italia să fie evacuată. Regula apare în protocolul pe care Comitetul interministerial pentru securitatea Republicii (CISR) îl definește joi după-amiază, la nivel tehnic, după alarmele cu bombă în școli de miercuri, potrivit RaiNews.

Ce prevede protocolul

Palazzo Chigi precizează că protocolul e deja aplicat în toate administrațiile. Regula generală: dacă, în afară de primirea unui e-mail în masă, nu există elemente concrete care să arate un pericol, clădirea nu se evacuează.

Prefectul poate dispune în continuare evacuarea, dacă are informații specifice și concrete despre un risc real.

„Am verificat școală cu școală, nu s-a găsit nimic”, a declarat premierul Giorgia Meloni. Cu o zi înainte, ea vorbise despre o „strategie a terorii”.

A treia rundă într-o lună

Alarmele de miercuri nu sunt primele. Pe 19 octombrie, aproximativ 100 de școli italiene primiseră e-mailuri care anunțau atacuri „cu permisiunea lui Allah”. Pe 2 noiembrie a urmat un nou val, cu mesaje trimise la 279 de școli, mai ales din Roma și din Veneto. Trei zile mai târziu, mai multe zboruri spre aeroporturi europene au fost vizate de alarme similare, inclusiv unul spre București.

Ce reguli există deja

Italia are deja un cadru general pentru urgențe, dar se referă mai ales la incendii. Un decret obligă administrațiile publice să aibă un plan de urgență acolo unde lucrează cel puțin zece persoane sau unde sunt deodată peste cincizeci de persoane, cum se întâmplă la ghișeele cu public.

Planul trebuie să descrie ce fac angajații, cum se evacuează clădirea, cum se cheamă ajutor și ce măsuri se iau pentru persoanele cu nevoi speciale. Trebuie să cuprindă și planuri ale clădirii, cu căile de ieșire și punctele de adunare. Exercițiile de evacuare se fac cel puțin o dată pe an și trebuie documentate.