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Mai multe orașe europene cer interzicerea filtrelor de țigări în UE. „Nu oferă niciun beneficiu pentru sănătate”

Mai multe orașe europene, printre care Bruxelles, Munchen, Dublin și Genova, cer Uniunii Europene să interzică filtrele de țigări, pe motiv că acestea conțin plastic.
Mai multe orașe europene cer interzicerea filtrelor de țigări în UE. „Nu oferă niciun beneficiu pentru sănătate”
Maria Nițu
12 nov. 2026, 15:50, Știri externe
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Mai multe orașe importante din Europa cer Uniunii Europene să interzică filtrele de țigări, pe motiv că acestea nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate, fiind una dintre principalele surse de deșeuri din mediul urban, potrivit POLITICO.

Administrațiile locale susțin că filtrele conțin plastic, poluează mediul și generează costuri mari pentru curățarea străzilor.

Bruxelles, Munchen, Dublin și Genova susțin campania „Fără filtre (din plastic)”, lansată de orașul Haga alături de guvernul olandez, alte administrații locale și organizații de mediu.

Reprezentanții campaniei spun că regulile europene din prezent privind „responsabilitatea extinsă a producătorului”, care obligă companiile din industria tutunului să suporte costurile de curățare a deșeurilor, nu au reușit să reducă poluarea provocată de filtrele de țigări.

Din acest motiv, aceștia cer o interdicție completă.

„Mucurile de țigară reprezintă o proporție uluitoare, de 30%, din totalul deșeurilor din orașul Bruxelles. Aceste deșeuri nu doar că degradează aspectul urban, dar colectarea lor impune o povară extraordinară asupra echipelor noastre de salubritate”, a declarat pentru POLITICO Anas Ben Abdelmoumen, consilier municipal responsabil cu serviciile de curățenie publică din Bruxelles.

Campaniei i s-au alăturat și alte orașe din Belgia, Germania, Cehia, Ungaria și Lituania.

Demersul are loc în timp ce Uniunea Europeană revizuiește două directive importante, care ar putea deschide calea pentru interzicerea filtrelor de țigări sau cel puțin a plasticului din componența acestora.

Susținătorii inițiativei consideră că revizuirea Directivei privind produsele din tutun, realizată de Comisia Europeană, este o ocazie de a elimina filtrele.

În cazul în care această măsură nu va fi inclusă, o altă posibilitate ar fi revizuirea Directivei privind materialele plastice de unică folosință, prin interzicerea plasticului folosit la fabricarea filtrelor.

Și Organizația Mondială a Sănătății susține interzicerea sau eliminarea treptată a filtrelor, din motiv că acestea nu oferă beneficii pentru sănătate.

„Filtrul de țigară este obiectul cel mai frecvent aruncat la întâmplare; conține plastic, provoacă o poluare toxică a mediului și generează costuri uriașe pentru municipalități și societate. În plus, filtrul nu face fumatul mai puțin dăunător”, a declarat Karl Beerenfenger, coordonatorul campaniei și reprezentant al ONG-ului olandez Fair Resource Foundation.

„Este un produs înșelător, una dintre cele mai mari fraude din istoria recentă. Filtrul de țigară nu ar fi trebuit niciodată introdus.”

Companiile din industria tutunului au o poziție diferită și susțin că filtrele au totuși un rol în reducerea expunerii la anumite substanțe toxice.

Nathan Jones, șeful strategiei de reglementare pentru UE în cadrul British American Tobacco, a declarat că niciun tip de țigară nu este sigur, indiferent dacă are sau nu filtru.

„Nu există o țigară sigură, fie că are filtru, fie că nu. Însă cercetările arată că filtrele contribuie la reducerea expunerii la anumite substanțe toxice și ne ajută să respectăm legislația UE care reglementează emisiile țigărilor. Dacă ar exista o alternativă viabilă și scalabilă, am folosi-o, dar nu există”, a afirmat acesta.

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