Țigările ar putea ajunge la aproape 12 euro pachetul în Germania. Guvernul pregătește scumpiri anuale și țintește încasări de 12 miliarde de euro

Fumătorii din Germania se pregătesc pentru o serie de scumpiri care ar urma să înceapă în 2027 și să continue până la sfârșitul deceniului. Potrivit Euronews, Bundestagul a votat modificarea legislației privind impozitarea tutunului, iar proiectul urmează să fie analizat și de Bundesrat, camera care reprezintă landurile germane.

În prezent, un pachet standard de 20 de țigări costă în medie aproximativ 8,05 euro. Dacă noile prevederi vor fi aprobate definitiv, prețul estimat va crește în fiecare an.

Cât va costa un pachet de țigări în Germania între 2027 și 2030

Potrivit calculelor care însoțesc proiectul legislativ, prețul mediu estimat pentru un pachet de 20 de țigări va evolua astfel:

2026: 8,05 euro, prețul mediu actual.

8,05 euro, prețul mediu actual. 2027: 8,77 euro.

8,77 euro. 2028 : 9,56 euro.

: 9,56 euro. 2029: 10,42 euro.

10,42 euro. 2030: 11,36 euro.

Astfel, un pachet standard ar urma să se scumpească cu aproximativ 3,31 euro față de nivelul actual, ceea ce reprezintă o majorare de peste 40%.

Prețurile efective vor depinde de marcă și de politica comercială a producătorilor. Unele țigări premium ar putea ajunge la aproximativ 14 euro pachetul. Tutunul pentru rulat va deveni, de asemenea, mai scump, în timp ce accizele pentru lichidele utilizate în țigările electronice vor crește peste nivelul prevăzut inițial.

Guvernul german vrea să obțină încă 12 miliarde de euro

Majorarea taxelor urmărește două obiective: creșterea veniturilor bugetare și descurajarea fumatului. Autoritățile estimează că noile accize ar putea aduce aproximativ 12 miliarde de euro suplimentar în perioada 2027-2030.

Numai pentru 2027 sunt anticipate venituri suplimentare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, sumă care ar putea ajunge la 4,5 miliarde de euro în 2030. În anul precedent, Germania a încasat 17,6 miliarde de euro din accizele la tutun.

Deputatul social-democrat Ingo Vogel a recunoscut că reforma are și un obiectiv bugetar, dar a subliniat că majorarea prețurilor urmărește să facă produsele cu nicotină mai puțin atractive.

Producătorii avertizează: fumătorii ar putea apela la piața neagră

Producătorii și comercianții contestă estimările guvernului privind veniturile suplimentare. Reprezentanții industriei avertizează că prețurile tot mai ridicate ar putea determina fumătorii să cumpere țigări mai ieftine din alte state europene sau de pe piața ilegală.

Deputatul creștin-democrat Carsten Brodesser a propus majorări mai moderate, argumentând că scumpirile excesive pot afecta comerțul legal și chiar veniturile statului. Propunerea sa nu a fost adoptată.

Și partidele de opoziție au criticat reforma, dar din motive diferite. AfD consideră contradictoriu faptul că guvernul invocă reducerea fumatului, deși estimează încasări fiscale mai mari. Verzii susțin principiul creșterii accizelor, dar consideră că majorările propuse sunt insuficiente. Partidul Die Linke a votat împotriva reformei.

Aproape unul din cinci germani fumează

Potrivit microrecensământului din 2025, aproximativ 19% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 15 ani din Germania sunt fumătoare. Dintre acestea, 14% fumează regulat și 5% ocazional. Centrul German pentru Cercetarea Cancerului estimează că aproximativ 131.000 de persoane au murit în 2023 din cauza bolilor asociate consumului de tutun. Specialiștii în sănătate publică consideră creșterea prețurilor unul dintre instrumentele eficiente pentru reducerea consumului.