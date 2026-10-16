Germania alocă 50 de milioane de euro pentru repararea centralei nucleare de la Cernobîl. G7 a strâns 260 de milioane de euro

Fondurile fac parte din eforturile internaționale de finanțare a lucrărilor de refacere a instalației, iar contribuția trebuie să primească aprobarea Parlamentului german până la jumătatea lunii noiembrie.

Anunțul vine după ce ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure, a declarat joi, la Bangkok, că statele din Grupul celor Șapte (G7) au mobilizat 260 de milioane de euro pentru repararea centralei nucleare, informează Reuters.

Germania contribuie cu 50 de milioane de euro la repararea centralei de la Cernobîl

Lars Klingbeil a precizat că propunerea privind contribuția financiară a Germaniei se află în prezent în Parlament și ar urma să fie aprobată până la jumătatea lunii noiembrie.

Ministrul german a subliniat că statele implicate în acest demers și-au recunoscut responsabilitatea și sunt dispuse să contribuie la finanțarea lucrărilor.

„A devenit clar ieri că toți cei implicați își recunosc responsabilitatea și doresc să contribuie”, a declarat Klingbeil, potrivit informațiilor transmise de oficialul german.

Contribuția de 50 de milioane de euro reprezintă sprijinul anunțat de Berlin pentru lucrările necesare la centrala nucleară de la Cernobîl, una dintre cele mai cunoscute instalații nucleare din lume, aflată pe teritoriul Ucrainei.

Repararea centralei nucleare de la Cernobîl necesită 500 de milioane de euro

Potrivit ministrului francez de Finanțe, Roland Lescure, statele din G7 au strâns până acum 260 de milioane de euro pentru repararea centralei. Suma reprezintă o parte importantă din finanțarea necesară, însă costurile totale ale lucrărilor sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de euro.

Pentru atragerea unor noi fonduri, Franța va organiza o conferință a donatorilor la Paris, pe 9 noiembrie. Evenimentul va reuni state și alți potențiali finanțatori, cu scopul de a mobiliza resurse suplimentare pentru finalizarea lucrărilor.

Diferența dintre suma mobilizată până în prezent și costul estimat al reparațiilor arată că sunt necesare noi angajamente financiare din partea comunității internaționale.

G7 mobilizează fonduri pentru repararea centralei nucleare de la Cernobîl

Implicarea Germaniei și demersul anunțat de Franța fac parte din efortul mai amplu al statelor G7 de a sprijini Ucraina în repararea instalației nucleare. Obiectivul este asigurarea finanțării necesare pentru lucrările estimate la 500 de milioane de euro.

Până la conferința de la Paris din 9 noiembrie, autoritățile și potențialii donatori urmează să stabilească în ce măsură pot suplimenta fondurile deja mobilizate. În cazul Germaniei, contribuția anunțată de 50 de milioane de euro depinde de aprobarea parlamentară.