Franța promite o reducere de 10 euro la fiecare plin de motorină. Planul guvernului pentru scăderea prețurilor

Anunțul a fost făcut de premierul francez Sébastien Lecornu, după o întâlnire cu distribuitorii de carburanți, potrivit Euronews. Reducerea promisă este cuprinsă între 12 și 18 cenți pentru fiecare litru de motorină și ar urma să fie aplicată de la 1 noiembrie până la sfârșitul lunii ianuarie 2027. Pentru un rezervor de 55 de litri, o ieftinire de 18 cenți pe litru ar însemna o economie de 9,90 euro.

De unde va lua Franța motorina mai ieftină

Guvernul francez intenționează să utilizeze 10 milioane de barili de motorină din rezervele strategice ale țării. Potrivit premierului Lecornu, combustibilul va fi comercializat la preț de cost, pentru a permite reducerea prețurilor la pompă.

Motorina respectivă a fost achiziționată înaintea izbucnirii războiului din Iran, la un preț de 0,28 euro pe litru, conform informațiilor prezentate de Euronews. „În fața unei crize pe care nu am ales-o, statul își asumă responsabilitățile”, a transmis premierul francez luni, 12 octombrie, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Lecornu a precizat că efectele măsurii ar urma să se reflecte și în prețul combustibilului pentru încălzirea locuințelor, în motorina utilizată de transportatori și în carburantul destinat utilajelor agricole, pescuitului și construcțiilor.

Motorina a ajuns la 2,35 euro pe litru în Franța

Decizia autorităților vine după creșterile puternice ale prețurilor carburanților, care au plasat Franța printre cele mai scumpe țări din Uniunea Europeană. La 5 octombrie, un litru de motorină costa în medie 2,355 euro în Franța, comparativ cu media europeană de 2,149 euro, potrivit datelor citate de Euronews. Doar trei țări din Uniunea Europeană înregistrau prețuri medii mai ridicate: Finlanda, cu 2,553 euro pe litru, Țările de Jos, cu 2,506 euro, și Danemarca, cu 2,488 euro.

În Germania, motorina costa în medie 2,254 euro pe litru, iar în Italia, 2,273 euro. Spania se afla printre statele cu prețuri mai reduse, cu o medie de 1,918 euro pentru un litru de motorină. Și benzina era considerabil mai scumpă în Franța decât media europeană. La începutul lunii octombrie, prețul mediu era de 2,212 euro pe litru, față de 2,006 euro la nivelul Uniunii Europene.

Cât de greu apasă prețul carburantului asupra salariilor

Prețul afișat la pompă nu reflectă întotdeauna efortul financiar real al șoferilor. Nivelul veniturilor influențează puternic cantitatea de combustibil pe care o persoană și-o poate permite. Potrivit comparației prezentate de Euronews, un angajat plătit cu salariul mediu din Franța poate cumpăra aproximativ 52,8 litri de motorină din venitul net corespunzător unei zile de muncă.

În Germania, aceeași comparație indică 62,3 litri, iar în Spania, 54,2 litri. În Italia, venitul mediu pentru o zi de muncă permite cumpărarea a aproximativ 47 de litri de motorină. În Franța, costul unui plin de carburant reprezintă aproximativ 4,4% din salariul mediu net lunar, valoare apropiată de media europeană.

Și încălzirea locuințelor a devenit mai scumpă în Franța

Problemele legate de prețul energiei nu se limitează la transporturi. La 5 octombrie, 1.000 de litri de combustibil pentru încălzirea locuințelor costau în Franța aproximativ 1.907 euro, cu 165 de euro peste media Uniunii Europene. În Italia, aceeași cantitate costa aproximativ 2.063 de euro, iar în Portugalia, 2.204 euro.

Prețurile erau mai mici în Germania, unde 1.000 de litri costau 1.726 de euro, și în Spania, unde media era de aproximativ 1.495 de euro. Potrivit anunțului premierului Sébastien Lecornu, reducerea prețurilor la motorină și efectele asupra altor categorii de combustibili sunt prevăzute pentru perioada 1 noiembrie 2026 – sfârșitul lunii ianuarie 2027.