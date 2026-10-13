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Rata anuală a inflației a urcat la 6,61% în septembrie. Chiriile și carburanții, printre cele mai mari scumpiri

Inflația anuală a crescut la 6,61% în septembrie 2026, după trei luni de deflație, potrivit ultimelor date INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii, carburanți și servicii.
Rata anuală a inflației a urcat la 6,61% în septembrie. Chiriile și carburanții, printre cele mai mari scumpiri
Maria Nițu
13 oct. 2026, 10:24, Economic
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După trei luni de deflație, inflația anuală a crescut din nou în septembrie 2026 și a ajuns la 6,61%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut cu 11,12% față de septembrie 2025. În același interval, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, iar cele alimentare cu 3%.

Cafeaua, ouăle și laptele, printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult

În categoria alimentelor, potrivit comunicatului INS, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere anuală de preț, de 13,78%. Ouăle s-au scumpit cu 10,84%, uleiul comestibil cu 7,62%, iar laptele de vacă cu 7,56%.

Carnea de bovine s-a scumpit cu 8,5%, în timp ce prețurile cărnii de porc și de pasăre au crescut cu câte 3,34%. Peștele proaspăt a fost mai scump cu 5,44%, iar conservele din pește cu 5,33%.

Produsele din zahăr și miere de albine au înregistrat o creștere de preț de 5,81% față de septembrie 2025, deși zahărul s-a ieftinit cu 1,67%.

În cazul băuturilor alcoolice, țuica și celelalte băuturi spirtoase s-au scumpit cu 5,01%, vinul cu 4,15%, iar berea cu 4,9%.

Pâinea a avut un preț mai mare cu 4,79%, telemeaua de vacă cu 3,75%, iar cea de oaie cu 3%.

În schimb, unele produse s-au ieftinit față de aceeași perioadă a anului trecut. Prețul untului a scăzut cu 0,96%, cel al făinii cu 3,23%, iar mălaiul s-a ieftinit cu 3,42%. Cartofii au fost mai ieftini cu 3,64%, iar fructele proaspete cu 16,69%.

Motorina și benzina, printre cele mai mari scumpiri la mărfurile nealimentare

În categoria mărfurilor nealimentare, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la carburanți. Motorina s-a scumpit cu 37,61%, iar benzina cu 28,42%.

Prețul energiei electrice a crescut cu 1,35%, după ce s-a încheiat efectul de bază asociat eliminării schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor.

Energia termică s-a scumpit cu 10,70%, tricotajele cu 7%, cărțile, ziarele și revistele cu 6,36%, detergenții cu 6,25%, iar tutunul și țigările cu 5,72%.

Articolele de igienă și cosmeticele au avut ele ele prețuri mai mari cu 4,41%, iar medicamentele s-au scumpit cu 1,9%. În perioada septembrie 2025-septembrie 2026, gazele s-au scumpit cu 4,63%.

O categorie insuficient remarcată până acum, ceasurile, aparatele video și articolele sportive au înregistrat, la rândul lor, o creștere anuală de preț de 8,53%.

Chiriile s-au scumpit cu aproape 40% într-un an

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la chirii, care s-au scumpit cu 39,46% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 14,11%, iar abonamentele de televiziune cu 14,02%.

Reparațiile auto s-au scumpit, de asemenea, cu 8,89%, serviciile de igienă și cosmetică cu 8,12%, iar serviciile de confecționare și reparare a încălțămintei și îmbrăcămintei cu 8,40%. Asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%.

Tarifele transportului urban au crescut cu 2,46%, iar cele ale transportului rutier cu 8,58%. Abonamentele auto s-au scumpit și ele, la rândul lor, cu 9,77%.

Serviciile aeriene au avut prețuri cu 1,32% mai mari față de septembrie 2025, însă au înregistrat o scădere de 14% față de august 2026.

Serviciile poștale s-au scumpit cu 9,32% într-un an, cele oferite de restaurante și cafenele cu 6,14%, iar tarifele pentru cazarea la hotel cu 3,47%.

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