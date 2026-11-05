Bursele americane se prăbușesc după victoria democraților în Congres. Sectorul tehnologic, cel mai afectat

Indicele Nasdaq a pierdut aproximativ 5%, iar Dow Jones a coborât cu peste 1.500 de puncte, potrivit datelor publicate de The Wall Street Journal.

Aproximativ 2.500 de miliarde de dolari, șterse temporar din valoarea pieței

Declinul a afectat principalii indici bursieri americani, după o sesiune de creșteri înregistrată miercuri, imediat după alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Potrivit publicației MARCA, la un moment dat, scăderile au redus cu aproximativ 2.500 de miliarde de dolari capitalizarea bursieră cumulată a companiilor tranzacționate.

La ora 12:53, ora coastei de est a Statelor Unite, The Wall Street Journal relata că indicele Nasdaq pierdea aproximativ 5%, în timp ce S&P 500 înregistra un declin de 3,6%.

Dow Jones scădea cu circa 1.500 de puncte, iar vânzările se extindeau dincolo de sectorul tehnologic.

Sectorul inteligenței artificiale, în centrul vânzărilor masive

Companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale, producția de semiconductori și construirea centrelor de date s-au numărat printre cele mai afectate.

Potrivit WSJ, investitorii au început să își reducă expunerea la unele dintre cele mai populare plasamente din sectorul AI, anticipând o posibilă încetinire a investițiilor în infrastructura necesară acestei tehnologii.

Nasdaq a intrat astfel în teritoriu de corecție bursieră, definit în mod obișnuit printr-o scădere de cel puțin 10% față de un maxim recent.

Rezultatele financiare publicate miercuri seara de Qualcomm, care a raportat o diminuare a veniturilor, au contribuit la deteriorarea sentimentului investitorilor.

Keith Buchanan, administrator senior de portofoliu la Globalt Investments, a explicat pentru WSJ că, după creșterile de miercuri, piața a reacționat la rezultatele Qualcomm și la continuarea retragerii capitalului din companiile asociate inteligenței artificiale.

Victoria democraților alimentează temerile privind noi reglementări

Un alt factor invocat de analiști este rezultatul alegerilor americane de marți, în urma cărora democrații au obținut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, potrivit MARCA.

Investitorii se tem că noua configurație politică ar putea favoriza adoptarea unor reglementări mai stricte pentru marile companii tehnologice, în special în domeniul construirii și operării centrelor de date.

Aceste infrastructuri au atras investiții considerabile în ultimii ani, odată cu dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Eventualele restricții ar putea crește costurile și afecta perspectivele de profitabilitate ale companiilor din domeniu.

Totuși, legătura dintre rezultatul alegerilor și amploarea vânzărilor bursiere rămâne, în această etapă, o interpretare a evoluțiilor pieței, nu o cauză demonstrată.

Investitorii se îndreaptă către obligațiunile guvernamentale

Pe fondul scăderii acțiunilor, o parte a investitorilor și-a orientat capitalul către titlurile de stat americane, considerate în general active mai sigure în perioadele de volatilitate.

Creșterea cererii pentru obligațiuni a determinat scăderea randamentului titlurilor de stat americane pe zece ani, care a ajuns la cel mai redus nivel de după 9 septembrie, potrivit WSJ.

În același timp, indicele VIX, utilizat pentru măsurarea volatilității anticipate pe piața americană, înregistra o creștere puternică, reflectând intensificarea incertitudinii.

MARCA notează că, după vânzările accelerate din prima parte a zilei, piața a manifestat unele semne de revenire.

Cu toate acestea, joi, principalii indici americani continuau să înregistreze pierderi semnificative, iar S&P 500 se îndrepta către cea mai slabă sesiune de la începutul lunii aprilie 2025, când piețele au reacționat puternic la anunțurile administrației Trump privind tarifele comerciale.