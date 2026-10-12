Premiul Nobel pentru Economie 2026 a fost câștigat de doi cercetători americani. Descoperirile lor ajută guvernele să gestioneze crizele economice

UPDATE: Robert E. Hall și Michael Woodford au câștigat Premiul Nobel pentru Economie 2026. Pentru ce au fost recompensați

Academia Regală Suedeză de Științe a acordat premiul celor doi cercetători pentru contribuțiile lor la fundamentarea microeconomică a stabilizării macroeconomice. Robert E. Hall este afiliat Universității Stanford din California, iar Michael Woodford Universității Columbia din New York.

Cum ajută cercetările celor doi economiști la gestionarea crizelor

Lucrările laureaților au oferit o bază teoretică solidă pentru modelele economice utilizate în prezent de autoritățile din întreaga lume. Aceste modele ajută la înțelegerea modului în care economia reacționează la schimbări bruște, precum crizele energetice sau modificările neașteptate ale consumului populației.

„Activitatea laureaților ne-a oferit o fundamentare teoretică stabilă pentru modelele utilizate astăzi de băncile centrale și guvernele din întreaga lume”, a declarat John Hassler, președintele Comitetului pentru Premiul în Științe Economice.

Potrivit acestuia, cercetările celor doi economiști permit autorităților să fie mai bine pregătite pentru șocurile economice, inclusiv cele provocate de creșterea prețurilor la energie sau de schimbările rapide ale comportamentului consumatorilor.

Premiul Nobel pentru Economie 2026 încheie seria anunțurilor Nobel din acest an

Distincția este cunoscută oficial drept Premiul Băncii Suediei pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel. Acesta a fost instituit în 1968 de banca centrală suedeză, spre deosebire de celelalte cinci premii Nobel, create prin testamentul inventatorului dinamitei.

Distincția pentru Economie încheie seria anunțurilor Nobel din acest an, după premiile pentru medicină, fizică, chimie, literatură și pace, prezentate săptămâna trecută.

Robert E. Hall și Michael Woodford vor primi premiul în cadrul ceremoniei organizate pe 10 decembrie, la Stockholm, la comemorarea morții lui Alfred Nobel, survenită în 1896.

Știrea inițială: Premiul Nobel pentru Economie 2026, anunțat luni la Stockholm. Câștigătorul va primi aproximativ 1,2 milioane de dolari

Premiul pentru Economie, cunoscut oficial drept Premiul Băncii Suediei pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, a fost instituit în 1968 de banca centrală suedeză, scrie Associated Press.

Spre deosebire de celelalte cinci premii Nobel, acesta nu a fost inclus în testamentul lui Alfred Nobel, inventatorul dinamitei.

Anul trecut, distincția a fost acordată unui grup de trei cercetători pentru studiile privind rolul inovației în dezvoltarea economică și creșterea bunăstării.

Premiile Nobel pentru medicină, fizică, chimie, literatură și pace au fost anunțate săptămâna trecută. Valoarea premiului din acest an este de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Ceremonia de decernare va avea loc pe 10 decembrie, la aniversarea morții lui Alfred Nobel, survenită în 1896.