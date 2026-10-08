Nobelul pentru Literatură 2026 merge în Canada. Anne Carson, desemnată câștigătoare

Anunțul a fost făcut joi de Academia Suedeză, instituția responsabilă de desemnarea laureatului Premiului Nobel pentru Literatură.

Anne Carson, laureata Nobelului pentru Literatură

„Premiul Nobel pentru Literatură 2026 îi este acordat autoarei canadiene Anne Carson”, se arată în comunicatul oficial publicat de Academia Suedeză.

Juriul și-a motivat alegerea prin contribuția scriitoarei la dezvoltarea unor noi forme de expresie în literatura contemporană.

Anne Carson este recompensată „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat noi forme pentru literatura contemporană”, potrivit motivației Academiei Suedeze.

Decizia privind acordarea distincției a fost anunțată în cadrul săptămânii dedicate Premiilor Nobel 2026.

Anunțurile Premiilor Nobel continuă

Premiul pentru Literatură face parte din seria distincțiilor Nobel anunțate în luna octombrie, alături de premiile pentru Fizică, Chimie, Fiziologie sau Medicină, Pace și Științe Economice.

Potrivit calendarului oficial prezentat de organizatori, anunțurile laureaților ediției din 2026 se desfășoară în perioada 5-12 octombrie.

Prin decizia anunțată la 8 octombrie, Anne Carson intră pe lista laureaților Premiului Nobel pentru Literatură, distincția acordată de Academia Suedeză pentru contribuții literare considerate remarcabile.