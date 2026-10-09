Nobelul pentru Pace ar putea ajunge în spațiu. Propunerea neobișnuită discutată înaintea anunțului de astăzi

Comitetul Nobel norvegian a primit 287 de candidaturi pentru ediția din acest an, potrivit Associated Press. Puțin peste un sfert dintre acestea provin din partea unor organizații. Identitatea candidaților propuși oficial este păstrată confidențială, astfel că numele vehiculate public nu reprezintă o listă confirmată de Comitetul Nobel.

Premiul din acest an are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari. Suma este aceeași indiferent dacă distincția revine unei persoane, unui grup sau unei organizații.

Trump își dorește Nobelul pentru Pace, dar este discutată și o alegere neobișnuită

Președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace. Aspirațiile sale sunt discutate însă într-o situație internațională dificilă, în condițiile în care Statele Unite sunt implicate în războiul împotriva Iranului.

Un alt nume care a atras atenția este cel al premierului canadian Mark Carney, menționat inclusiv pe piețele de predicții privind câștigătorul premiului. Experții consultați de presa internațională au avansat și posibilitatea unei alegeri mai puțin obișnuite: Stația Spațială Internațională.

Proiectul spațial reprezintă un exemplu de cooperare între state, inclusiv între țări ale căror relații politice sunt tensionate. Printre posibilii laureați sunt menționate și echipele de intervenție în situații de urgență din Sudan, organizațiile care apără drepturile copiilor din Ucraina și două importante instanțe internaționale.

Potrivit experților citați de Associated Press, Comitetul Nobel acordă în mod tradițional o atenție deosebită păcii durabile, cooperării internaționale și activității instituțiilor care contribuie la aceste obiective. Totuși, niciuna dintre aceste variante nu reprezintă o confirmare privind alegerea comitetului.

O câștigătoare i-a oferit lui Trump medalia Nobel, dar premiul nu poate fi transferat

În 2025, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat opozantei venezuelene María Corina Machado, pentru lupta sa în favoarea unei tranziții democratice în Venezuela. Ulterior, Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Nobel, după îndepărtarea de la putere a fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite. Gestul a avut însă doar o semnificație simbolică. Comitetul Nobel a precizat că distincția propriu-zisă nu poate fi transferată altei persoane, indiferent de circumstanțe.

Cine poate propune candidați pentru Premiul Nobel pentru Pace

Nominalizările nu sunt deschise publicului larg. Dreptul de a propune candidați aparține unor categorii stabilite de Comitetul Nobel, printre care șefi de stat, politicieni care dețin funcții la nivel național, profesori universitari și directori ai institutelor de politică externă. De asemenea, pot face nominalizări foști laureați și membri ai Comitetului Nobel norvegian.

Numărul de 287 de candidaturi nu indică însă cine are cele mai mari șanse să câștige. Comitetul nu publică lista candidaților pentru ediția în curs. 125 de ani de Nobel pentru Pace. Gandhi nu l-a primit niciodată, deși a fost nominalizat de 12 ori Ediția din 2026 marchează împlinirea a 125 de ani de la acordarea primului Premiu Nobel pentru Pace, în 1901.

Scurt istoric al acordării distincției

De-a lungul istoriei, distincția a fost acordată unui număr de 112 persoane și 28 de instituții distincte. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a primit premiul de trei ori, iar agenția ONU pentru refugiați a fost recompensată de două ori.

Dintre cei 112 laureați individuali, doar 20 au fost femei. Opt dintre acestea au primit distincția în ultimii 15 ani. Cea mai tânără laureată din istorie rămâne Malala Yousafzai, activista pentru dreptul la educație, care a primit Nobelul pentru Pace în 2014, la numai 17 ani. Statele Unite conduc clasamentul țărilor asociate cu laureații premiului, cu 24 de distincții acordate unor persoane sau instituții americane. Urmează Regatul Unit, cu 13, și Elveția, cu 11.

Potrivit datelor prezentate de Associated Press, ultimul laureat american a fost Barack Obama, recompensat în 2009, în timpul primului său mandat prezidențial.

Hitler a avut pare de o nominalizare iar Mahatma Gandhi de 12

Istoria Nobelului pentru Pace cuprinde însă și absențe remarcabile. Mahatma Gandhi, una dintre cele mai cunoscute personalități asociate cu rezistența nonviolentă, a fost nominalizat de 12 ori, dar nu a primit niciodată distincția. De menționat însă că în 1948, anul asasinării sale, premiul nu a fost acordat nimănui.

În total, Nobelul pentru Pace nu a fost decernat în 19 ocazii, cele mai multe în timpul celor două războaie mondiale. Un alt episod neobișnuit datează din 1939, când un parlamentar suedez l-a nominalizat pe Adolf Hitler. Propunerea a fost retrasă la 1 februarie, autorul explicând că nominalizarea nu fusese făcută cu intenție serioasă. Anunțul de vineri va completa lista laureaților Nobel din această săptămână.