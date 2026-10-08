Premiul Nobel pentru literatură va fi acordat la Stockholm

Anul trecut, scriitorul maghiar László Krasznahorkai, ale cărui romane suprarealiste și anarhice combină o viziune sumbră asupra lumii cu umorul, a câștigat Premiul Nobel pentru literatură pentru o operă despre care juriul a spus că susține puterea artei în mijlocul „terorii apocaliptice”, potrivit AP.

Trei premii științifice au fost anunțate la începutul acestei săptămâni. Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat pentru trei oameni de știință a căror muncă a condus la un instrument care folosește lumina pentru a ajuta la descifrarea modului în care funcționează creierul. Premiul pentru fizică a recunoscut eforturile unui om de știință de a demitiza un grup rar de neutrini. Premiul pentru chimie a recunoscut eforturile unui om de știință pentru descifrarea imaginilor misterioase în oglindă din molecule, o descoperire care a fost folosită pentru a dezvolta nenumărate medicamente.

Vineri se acordă Premiul Nobel pentru Pace

Această săptămână se încheie cu premiul pentru pace de vineri . Premiul Nobel pentru Științe Economice va fi anunțat luni.

Premiul în bani din acest an este de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari), fie pentru o persoană fizică, un grup mic de laureați sau o organizație.