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Premiul Nobel pentru literatură va fi acordat la Stockholm

Premiul Nobel pentru literatură va fi acordat joi de Academia Suedeză de la Stockholm.
Premiul Nobel pentru literatură va fi acordat la Stockholm
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
08 oct. 2026, 11:32, Știri externe
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Anul trecut, scriitorul maghiar László Krasznahorkai, ale cărui romane suprarealiste și anarhice combină o viziune sumbră asupra lumii cu umorul, a câștigat Premiul Nobel pentru literatură pentru o operă despre care juriul a spus că susține puterea artei în mijlocul „terorii apocaliptice”, potrivit AP.

Trei premii științifice au fost anunțate la începutul acestei săptămâni. Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat pentru trei oameni de știință a căror muncă a condus la un instrument care folosește lumina pentru a ajuta la descifrarea modului în care funcționează creierul. Premiul pentru fizică a recunoscut eforturile unui om de știință de a demitiza un grup rar de neutrini. Premiul pentru chimie a recunoscut eforturile unui om de știință pentru descifrarea imaginilor misterioase în oglindă din molecule, o descoperire care a fost folosită pentru a dezvolta nenumărate medicamente.

Vineri se acordă Premiul Nobel pentru Pace

Această săptămână se încheie cu premiul pentru pace de vineri . Premiul Nobel pentru Științe Economice va fi anunțat luni.

Premiul în bani din acest an este de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari), fie pentru o persoană fizică, un grup mic de laureați sau o organizație.

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