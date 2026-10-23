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Fostul șef al serviciului de permise și înmatriculări Neamț, cercetat într-un dosar de trafic de influență și luare de mită

Fostul șef al serviciului de permise și înmatriculări Neamț este cercetat penal într-un dosar cu șapte infracțiuni de trafic de influență și luare de mită. În cazul lui, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe cauțiune.
Fostul șef al serviciului de permise și înmatriculări Neamț, cercetat într-un dosar de trafic de influență și luare de mită
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 18:58, Social
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Anchetatorii anunță că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus „punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 23 octombrie 2026, față de inculpatul Gabur Lucian-Nicolae, la data faptelor șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Neamț, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență (3 infracțiuni) și luare de mită (4 infracțiuni)”.

Detalii din dosarul fostului șef al serviciului de permise și înmatriculări Neamț

Inculpatul are obligația de a depune până la data de 30 octombrie o cauțiune în cuantum de 50.000 de lei. Anterior, inculpatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, au mai anunțat anchetatorii.

Aceștia au prezentat detalii din dosar.

„În perioada mai – septembrie 2026, inculpatul Gabur Lucian-Nicolae, în calitatea menționată anterior, ar fi primit de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 400 de euro și 3.500 de lei, în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra examinatorilor din subordinea sa, pentru a-i determina pe aceștia să declare admiși, la probele practice pentru obținerea permisului de conducere, candidați indicați de persoanele respective.

În perioada aprilie – august 2026, inculpatul Gabur Lucian-Nicolae ar fi primit de la o persoană sume de bani cuprinse între 200 de lei și 100 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea cu prioritate și într-un termen mai scurt a unor candidați la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere”, a transmis DNA.

În urma percheziției efectuate la data de 22 octombrie 2026 la domiciliul inculpatului a fost identificată suma de 10.500 de euro, care a fost ridicată în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului, a precizat DNA.

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