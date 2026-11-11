Prima pagină » Politic » Modificări la sistemul de taxare pentru transportatori. Senator PSD: Erau puși în situația de a plăti taxe de cinci ori mai mari

Modificări la sistemul de taxare pentru transportatori. Senator PSD: Erau puși în situația de a plăti taxe de cinci ori mai mari

Transportatorii ar putea beneficia de o lege mai favorabilă privind plata taxelor prin platforma Toll.ro. În urma unor erori apărute, ei ar fi fost vizați de sancțiuni, fără ca aceștia să fie înștiințați în prealabil.
Modificări la sistemul de taxare pentru transportatori. Senator PSD: Erau puși în situația de a plăti taxe de cinci ori mai mari
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Coralia Frigea
11 nov. 2026, 18:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Senatul a adoptat miercuri legea care le oferă transportatorilor o informare mai clară cu privire la taxele care le sunt solicitate de stat prin platforma Toll.ro.

 

„Am susținut azi în plenul Senatului, […] adoptarea proiectului de lege inițiat de colegul senator social- democrat Robert Cazanciuc, […] pentru protecția companiilor românești și transportatorilor români de aplicarea unor taxări și sancțiuni financiare exagerate, în condiții neimputabile lor, generate de lansarea unui nou sistem informatic de taxare a utilizării drumurilor naționale”, a transmis Titus Corlățean, senator PSD.

Modificarea legislativă vizează vehiculele cu greutatea mai mare de 3,5 tone și le acordă transportatorilor români un termen de 30 de zile, în care să fie înștiințați în privința taxelor pe care le au de plătit.

Ce vizează noile modificări

Modificarea legislativă ar urma să îi prevină pe transportatori de sancțiunile pentru neplata taxelor, cauzate de unele erori apărute în platformă.

„Dacă nu interveneam legislativ rapid, transportatorii români erau puși în situația de a plăti taxări aberante de 5 ori mai mari decât cele în vigoare până la 1 octombrie anul acesta”, a mai declarat social-democratul.

PSD, acuzații la adresa Guvernului Bolojan

Social-democrații spun că eroarea din platformă a început chiar din etapa de implementare, atunci când doi miniștri USR, Cătălin Drulă și Cristian Ghinea, ar fi dispus demarare procedurilor prin PNRR.

PSD spune că a solicitat inclusiv fostului executiv, condus de Ilie Bolojan, modificarea erorilor care ar fi adus prejudicii transportatorilor.

Proiectul de lege a trecut miercuri de Senat, cu 77 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și opt abțineri și se îndreaptă acum către Camera Deputaților, care are calitatea de cameră decizională.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Marius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
Gandul
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că 134 de parchete mici din țară vor fi desființate și vor fi comasate cu unitățile mai mari, din reședințe de județ
Libertatea
Dr. Mihail Pautov explică de ce vitamina C nu te protejează de răceală. Ce aliment din cămara bunicii a fost asociat cu reducerea inflamației
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor