Modificări la sistemul de taxare pentru transportatori. Senator PSD: Erau puși în situația de a plăti taxe de cinci ori mai mari

Senatul a adoptat miercuri legea care le oferă transportatorilor o informare mai clară cu privire la taxele care le sunt solicitate de stat prin platforma Toll.ro.

„Am susținut azi în plenul Senatului, […] adoptarea proiectului de lege inițiat de colegul senator social- democrat Robert Cazanciuc, […] pentru protecția companiilor românești și transportatorilor români de aplicarea unor taxări și sancțiuni financiare exagerate, în condiții neimputabile lor, generate de lansarea unui nou sistem informatic de taxare a utilizării drumurilor naționale”, a transmis Titus Corlățean, senator PSD.

Modificarea legislativă vizează vehiculele cu greutatea mai mare de 3,5 tone și le acordă transportatorilor români un termen de 30 de zile, în care să fie înștiințați în privința taxelor pe care le au de plătit.

Ce vizează noile modificări

Modificarea legislativă ar urma să îi prevină pe transportatori de sancțiunile pentru neplata taxelor, cauzate de unele erori apărute în platformă.

„Dacă nu interveneam legislativ rapid, transportatorii români erau puși în situația de a plăti taxări aberante de 5 ori mai mari decât cele în vigoare până la 1 octombrie anul acesta”, a mai declarat social-democratul.

PSD, acuzații la adresa Guvernului Bolojan

Social-democrații spun că eroarea din platformă a început chiar din etapa de implementare, atunci când doi miniștri USR, Cătălin Drulă și Cristian Ghinea, ar fi dispus demarare procedurilor prin PNRR.

PSD spune că a solicitat inclusiv fostului executiv, condus de Ilie Bolojan, modificarea erorilor care ar fi adus prejudicii transportatorilor.

Proiectul de lege a trecut miercuri de Senat, cu 77 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și opt abțineri și se îndreaptă acum către Camera Deputaților, care are calitatea de cameră decizională.