Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe Facebook, care a precizat că suma totală alocată în această lună pentru aceste obiective ajunge la 850 de milioane de lei.

Fonduri suplimentare pentru apă, canalizare și protecția mediului

Potrivit ministrului Finanțelor, noua alocare de 700 de milioane de lei se adaugă celor 150 de milioane de lei aprobate anterior, tot în noiembrie.

Banii sunt destinați plăților aferente proiectelor derulate prin Programul Dezvoltare Durabilă, care finanțează investiții în infrastructura de apă și canalizare, gestionarea deșeurilor și protecția mediului.

Alexandru Nazare a explicat că suplimentarea a devenit necesară după ce gradul de utilizare a fondurilor bugetare alocate inițial a ajuns la 99,98%.

În lipsa unor resurse suplimentare, exista riscul întârzierii plăților către beneficiarii proiectelor europene, cu posibile efecte asupra continuării lucrărilor.

Ministrul a subliniat că prioritate au investițiile aflate într-un stadiu avansat de execuție și achitarea lucrărilor deja realizate.

Nazare: Nu toate solicitările ministerelor pot fi acoperite

Șeful Finanțelor a atras atenția că, în ultimele săptămâni ale anului, mai multe ministere au solicitat suplimentarea bugetelor, într-un context caracterizat de resurse limitate și incertitudini privind încasările din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Nu toate aceste solicitări pot fi însă acoperite”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, fiecare cerere de finanțare este evaluată în funcție de urgența plăților, consecințele unei eventuale amânări și disponibilitățile bugetare.

Ministrul susține că trebuie făcută o diferențiere între cheltuielile care pot fi amânate și cele a căror întârziere ar genera costuri suplimentare sau ar pune în pericol absorbția fondurilor europene.

Banii provin din redistribuiri bugetare, nu din majorarea deficitului

Alexandru Nazare a precizat că suplimentarea finanțării MIPE este realizată prin redistribuirea unor resurse din bugetul deja aprobat.

Astfel, potrivit ministrului, măsura nu presupune majorarea deficitului bugetar programat pentru 2026.

Asigurarea sumelor necesare pentru cofinanțarea națională și plata beneficiarilor permite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să solicite ulterior Comisiei Europene rambursarea cheltuielilor eligibile.

În acest mod, autoritățile urmăresc atât continuarea proiectelor publice, cât și accelerarea absorbției fondurilor europene.

Bugetul pentru 2027, construit cu prioritate pentru investițiile în derulare

Ministrul Finanțelor a arătat că aceeași abordare ar trebui aplicată și în pregătirea bugetului pentru anul viitor.

În opinia sa, statul trebuie să prioritizeze finalizarea proiectelor deja începute, utilizarea finanțărilor europene disponibile și aprobarea unor investiții noi numai în limita capacității reale de finanțare.

Nazare a invocat și necesitatea respectării angajamentelor de consolidare fiscală ale României, susținând că progresele în reducerea deficitului au fost reconfirmate recent de Comisia Europeană.

Ministrul a avertizat că deciziile privind cheltuielile publice pot influența stabilitatea financiară a țării, menținerea ratingului suveran și perspectivele de creștere economică.

Mesajul ministrului vine în contextul pregătirii închiderii exercițiului bugetar din 2026 și al stabilirii priorităților de finanțare pentru 2027.