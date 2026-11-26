Gazele naturale din proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră, vor putea acoperi aproximativ un sfert din consumul zilnic de gaze al Republicii Moldova, în baza contractului pe trei ani semnat de Energocom cu OMV Petrom, a transmis Ministerul moldovean al Energiei, printr-un comunicat de presă la finalul unui eveniment de specialitate.

Proiectul Neptun Deep, o investiție în cote egale a OMV Petrom și Romgaz, în valoare de 4 miliarde de euro, are volume recuperabile estimate la circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Producția la platou este estimată la aproximativ 140 de mii de barili echivalent petrol pe zi, iar prima producție este preconizată până cel târziu la jumătatea anului viitor, potrivit oficialilor.

„Furnizor de securitate energetică”

Potrivit comunicatului citat, livrările vor începe odată cu intrarea proiectului în exploatare și vor contribui la diversificarea surselor de aprovizionare și la consolidarea securității energetice a țării.

„Pentru noi, este un volum important pe care îl putem lua în calcul din timp atunci când ne pregătim pentru iarnă. În acest sens, OMV Petrom devine pentru Republica Moldova, pe lângă rolul său de furnizor de gaze, un furnizor de securitate energetică”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul evenimentului „Securitatea energetică în Marea Neagră și impactul asupra Republicii Moldova”, organizat astăzi de Asociația Businessului European (EBA Moldova), în parteneriat cu New Strategy Center și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cu susținerea Ministerului Energiei.

Alexandru Maximescu, vicepreședinte pentru Afaceri Publice Corporative și de Reglementare al OMV Petrom, a subliniat că parteneriatul cu Republica Moldova este deja unul activ, compania livrând gaze pe piața locală.

„Suntem foarte bucuroși că al doilea contract pe care OMV Petrom l-a semnat pentru gazele din Marea Neagră este cu Republica Moldova, prin Energocom. Furnizăm deja gaze în Republica Moldova, deci nu așteptăm să înceapă producția din Neptun Deep pentru a fi prezenți pe această piață”, a declarat Alexandru Maximescu.

Dorin Junghietu a subliniat că accesul la gazele din Marea Neagră este posibil datorită interconectării infrastructurii energetice dintre Republica Moldova și România și a accesului la piața regională. Interconexiunile existente permit diversificarea surselor de aprovizionare și accesarea unor alternative atunci când apar dificultăți pe anumite rute.

Ministrul a evidențiat și importanța investițiilor în infrastructura energetică, inclusiv a liniei electrice Vulcănești–Chișinău, precum și a dezvoltării capacităților de producere a energiei din surse regenerabile și de stocare. Acestea, alături de cooperarea regională cu România și Ucraina, contribuie la consolidarea rezilienței sistemului energetic și la reducerea vulnerabilităților în fața unor eventuale crize.