Ucraineanul care a trecut ilegal cu motoparapanta în Republica Moldova a cerut azil

Poliția de Frontieră anunță că luni a fost informată de autoritățile ucrainene că motoparapanta survola ilegal frontiera pe direcția Cernăuți (Ucraina) – Larga (Republica Moldova).

Polițiștii moldoveni au depistat persoana respectivă la aproximativ 2 000 de metri de linia frontierei de stat.

În cadrul verificărilor, cetățeanul a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova.

Poliția de Frontieră continuă cercetările în acest caz.

Anterior, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale de la Chișinău a anunțat că o motoparapanta a survolat spațiul aerian.

Acesta a venit la ora 13.13 din direcția Cernăuți, Ucraina, și a fost localizat la ora 13.32, lângă satul Larga, raionul Briceni.