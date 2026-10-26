Alertă în Republica Moldova. O motoparapantă a pătruns în spațiul aerian dinspre Ucraina

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale de la Chișinău a anunțat luni că un aparat de zbor de tip motoparapantă a survolat spațiul aerian.

Acesta a venit la ora 13.13 din direcția Cernăuți, Ucraina și a fost localizat la ora 13.32, lângă satul Larga, raionul Briceni.

Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova cercetează acest caz de trecere ilegală a graniței de către motoparapantă.

La sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Apărării de la Chișinău anunța că, de la începutul anului 2026, au fost înregistrate 65 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, dintre care 17 în luna octombrie.

Începând cu anul 2022 și până în 23 octombrie, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 102.