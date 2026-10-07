Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățiile spun că s-a deplasat în direcția localității ucrainene Limanske

Conform unui comunicat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, incidentul a avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Miercuri, la ora 08:43, Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale din Republica Moldova a detectat un zbor neautorizat în spațiul aerian național al țării.

După un minut, la ora 08:44, a părăsit spațiul aerian în direcția localității Limanske din Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Nu este un incident singular

În ultima perioadă, mai multe drone au fost detectate în Republica Moldova.

Autoritățile au găsit mai multe fragmente de drone în apropierea localităţilor Dubovca şi Hînceşti. Alte fragmente au fost descoperite şi în raionul Anenii Noi, între satele Delacău şi Puhăceni.