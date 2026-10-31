Zelenski și Erdogan vor un nou coridor pentru exportul cerealelor prin Marea Neagră

Anunțul a fost făcut sâmbătă, la Istanbul, în cadrul unei conferințe de presă comune, organizate după discuțiile dintre cei doi lideri, scrie Anadolu.

„Astăzi am ajuns la un acord cu președintele Erdogan pentru a lucra la coridorul cerealier din Marea Neagră”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a precizat că Turcia susține eforturile pentru asigurarea navigației în condiții de siguranță în Marea Neagră și pentru revenirea la condiții normale de viață.

Un eventual nou coridor ar putea avea un rol important în transportul cerealelor ucrainene pe cale maritimă, într-un context regional marcat de riscuri de securitate și de perturbări ale navigației.