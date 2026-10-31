Protest Gen Z în Germania: cel puțin două persoane au fost arestate la Hamburg

Peste 10.000 de persoane au participat la protestul organizat în Hamburg, potrivit poliției. Unul dintre cei arestați ar fi avut asupra sa o armă de foc falsă, în timp ce manifesta în zona Jungfernstieg, un cartier exclusivist al orașului. Cei doi bărbați au fost imobilizați de forțele de ordine, potrivit Anadolu.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat persoane rănite și nici nu au oferit informații despre motivele celor doi.

Poliția pregătise o amplă operațiune de securitate, după ce au fost anunțate proteste ale tinerilor în mai multe orașe din Germania. La Hamburg au fost mobilizate inclusiv drone și tunuri cu apă.

Ce vor protestatarii

Manifestațiile au fost organizate la inițiativa mișcării „Gen Z Takes Charge”, care a cerut proteste la nivel național. Participanții solicită finanțare mai mare pentru sistemul de educație, măsuri ferme pentru protecția climei și combaterea creșterii costului vieții. De asemenea, aceștia se opun introducerii serviciului militar obligatoriu.

Incidente au fost semnalate și la Stuttgart, în sudul Germaniei. Poliția a anunțat că din rândul participanților la marș ar fi fost lansate materiale pirotehnice către agenți. De-a lungul traseului au fost raportate și acte de vandalism, inclusiv graffiti și coșuri de gunoi incendiate, focurile fiind stinse de polițiști.

Marșul din Stuttgart a fost întrerupt de mai multe ori din cauza participanților mascați și a materialelor pirotehnice. Potrivit poliției, aproximativ 3.000 de persoane au luat parte la manifestație.