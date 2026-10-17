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Proteste în Bruxelles față de reformele din educație. Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene împotriva manifestanților

Sâmbătă, studenții și susținătorii lor au ieșit în stradă pentru a protesta față de reformele din educație, a măsurilor de austeritate și a represiunii polițienești. Autoritățile au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene împotriva manifestanților.
Proteste în Bruxelles față de reformele din educație. Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene împotriva manifestanților
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 20:03, Știri externe
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Protestele au degenerat în cursul după-amiezii

Tensiunile au escaladat sâmbătă după-masa, în apropierea gării Bruxelles-Midi, unde manifestanții au folosit garduri de construcție pentru a ridica o baricadă și au aruncat proiectile asupra poliției.

Potrivit Anadolu, poliția a răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene înainte de a se îndrepta spre mulțime.

Aproximativ 100 de studenți și adulți, inclusiv profesori și activiști sindicali, se adunaseră lângă Gara Centrală din Bruxelles în cursul dimineții.

Mai multe persoane au fost percheziționate

Inițial, demonstrația nu a fost autorizată, dar protestatarii au primit ulterior permisiunea de a mărșălui spre Bruxelles-Midi. Polițiștii au fost prezenți în număr mare și au oprit și percheziționat mai multe persoane.

Manifestanții au scandat sloganuri împotriva represiunii polițienești și a politicilor guvernului federal.

Protestul vine în contextul unor ciocniri între poliție și studenți în marja unei demonstrații sindicale din 9 octombrie, potrivit sursei citate.

La Liège, aproximativ 250 de persoane, majoritatea tineri, s-au adunat în fața gării Liège-Guillemins înainte de a mărșălui pașnic spre centrul orașului, a relatat agenția de știri locală Belga.

Îngrijorări cu privire la sistemul de educație

Lucrătorii și părinții s-au alăturat procesiunii, participanții exprimându-și îngrijorarea cu privire la finanțarea educației, taxele de școlarizare, costurile transportului public, condițiile de muncă și inegalitatea socială.

Studenții au descris presiunile financiare care îi obligă pe tineri să combine munca cu studiile, iar acest lucru îi poate determina pe unii să abandoneze educația.

Unii participanți și-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu mobilizarea de sâmbătă din Franța împotriva creșterii costurilor vieții, mai arată sursa inițială.

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