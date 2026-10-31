Spațiul aerian restricționat în nordul și centrul Republicii Moldova. O dronă a intrat neautorizat

Potrivit Ministerului Apărării, o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 16.24, venind din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa din Ucraina, și îndreptându-se spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, din regiunea transnistreană.

Ministerul precizează că acest incident a avut loc „în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei”.

La ora 16.46 a fost restricționat spațiul aerian în zona de nord a țării, iar la ora 16.52 și în zona centrală.

Ministerul Apărării a anunțat că drona a fost identificată în zona localității Bănești, raionul Telenești.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, a precizat ministerul.

Un incident similar a fost raportat în 16 octombrie, când o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Republicii Moldova a căzut și a explodat în afara localității Codrenii Noi.