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Spațiul aerian restricționat în nordul și centrul Republicii Moldova. O dronă a intrat neautorizat

O dronă a survolat sâmbătă după-amiaza neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar autoritățile au restricționat temporar spațiul aerian în nordul și centrul țării, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău.
Spațiul aerian restricționat în nordul și centrul Republicii Moldova. O dronă a intrat neautorizat
Imagine cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 17:06, Știri externe
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Potrivit Ministerului Apărării, o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 16.24, venind din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa din Ucraina, și îndreptându-se spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, din regiunea transnistreană.

Ministerul precizează că acest incident a avut loc „în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei”.

La ora 16.46 a fost restricționat spațiul aerian în zona de nord a țării, iar la ora 16.52 și în zona centrală.

Ministerul Apărării a anunțat că drona a fost identificată în zona localității Bănești, raionul Telenești.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, a precizat ministerul.

Un incident similar a fost raportat în 16 octombrie, când o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Republicii Moldova a căzut și a explodat în afara localității Codrenii Noi.

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