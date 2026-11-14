România-Polonia, meciul care poate fi revanșa tricolorilor sau drumul spre retrogradarea în Divizia C. Polonezii au înscris, golul a fost anulat

Minutul 19: Prima ocazie a României. Ianis Hagi execută o lovitură liberă, iar șutul său trece foarte aproape de bară. Două minute mai târziu Cicăldău a încercat și el un șut de la mare distanță, dar fără pericol pentru portarul polonez.

Minutul 7. Polonezii înscriu la capătul unei faze fixe. Golul este anulat deoarece jucătorul care a marcat se afla în ofsaid.

UPDATE

A început meciul.

UPDATE

Echipele de start

România: Hindrich – Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Eissat – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi (cpt.) – Man, Coman

Rezerve: Târnovanu, L. Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, M. ilie, I. Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata

Polonia: Dragowski – Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak – Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski – Lewandowski, Swiderski

UPDATE

Primii suporteri polonezi au ajuns pe Arena Națională cu o oră înainte de meci. Ei au desfășurat un banner cu un mesaj despre copiii Europei.

Știrea inițială

Meciul România-Polonia va fi transmis în direct la TV pe Antena 1. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Austria, cu Sebastian Gishamer la centru.

Gishamer va fi ajutat de Roland Riedel şi Santino Schreiner, în timp ce rezervă va fi Walter Altmann. În Camera VAR se vor afla Manuel Schuettengruber şi Josef Spurny.

România riscă retrogradarea în Divizia C

De când a revenit la conducerea naționalei, Gică Hagi nu are nicio victorie în jocurile oficiale. Mai mult chiar, el nu are niciun punct deoarece echipa a pierdut toate cele patru jocuri disputate. „Regele” este obligat să câștige în fața Poloniei: în caz contrar, România va fi matematic retrogradată în Divizia C a Ligii Națiunilor.

Rezultatele României și programul ultimelor meciuri din grupă

Acestea sunt toate rezultatele înregistrate de România în Liga Națiunilor și programul rămas:

Suedia – România 2-1

România – Bosnia 2-4

Polonia – România 6-0

România – Suedia 0-1

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia;

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia – România.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru România – Polonia

Portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Radu Drăgușin (Fiorentina), Andrei Coubiș (Lincoln City), Virgil Ghiță (Hannover), Matei Ilie (Kasımpaşa), Vladimir Screciu, Nicușor Bancu (ambii Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City)

Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Marius Corbu (Ferencvaros), Vlad Dragomir (Pafos), Cătălin Cîrjan (Dinamo)

Atacanți: Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Rapid), Ianis Stoica, Ianis Hagi (Alanyaspor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Daniel Bîrligea (Frosinone).