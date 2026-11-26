Pentru neregulile identificate, inspectorii au dat 11 amenzi de 40.000 de lei. În urma controalelor. două adăposturi private din județele Tulcea și Vrancea au fost închise.

Controalele s-au desfășurat în perioada 27 octombrie – 19 noiembrie. Inspectorii ANSVSA au verificat standardele din adăposturile autorizate, iar la verificări au participat și inspectori din județele vecine.

Cele două adăposturi închise, au intrat în atenția autorităților, după ce iubitorii de câini au reclamat pe rețele sociale, în mor repetat, condițiile patrupezilor din adăposturi.

Potrivit comunicatului publicat, joi, ANSVSA a suspendat activitatea adăpostului privat de câini Vetmedan SRL, din Suraia, județul Tulcea, și a consemnat încetarea activității a adăpostului administrat de C&C Vet Group SRL, din Dăeni, județul Tulcea.

Practic, cel din Vrancea a fost obligat să-și oprească activitatea timp de 45 de zile, în urma măsurii impuse de autoritățile sanitare. Cel de-al doilea, din Tulcea, s-a ales cu autorizația sanitară anulată, fiind obligat să-și înceteze activitatea.

Astfel, administratorii celor două adăposturi trebuie „să asigure hrana, apa și asistența sanitar-veterinară pentru toate animalele cazate, să intensifice demersurile de adopție și să informeze instituțiile competente din teritoriu despre orice situație care ar putea afecta sănătatea, bunăstarea și protecția animalelor”, transmite ANSVSA.

În ce condiții stăteau câinii din adăposturile verificate?

În adăposturile verificate, inspectorii au găsit o serie de nereguli precum:

boxe neindividualizate;

panouri lipsă la intrarea în boxe sau cu date înscrise necorespunzător;

deficiențe structurale care împiedică scurgerea dejecțiilor;

cuști care necesită lucrări de renovare;

vase de apă și hrană dezinfectate necorespunzător;

fișe individuale ale câinilor, registre ale unităților și planuri de acțiune neactualizate;

câini microcipați cu întârziere și neînregistrați în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân (RECS);

lipsa promovării programelor de sterilizare și de adopție.

Inspectorii ANSVSA au descins în adăposturi după articolele apărute în presă, dar și numeroasele sesizări primite de la cetățeni.

„Prima etapă, desfășurată între 30 martie și 3 aprilie 2026, a acoperit 176 din cele 185 de adăposturi autorizate la acea dată și s-a încheiat cu 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 64.500 de lei, două ordonanțe de suspendare și o ordonanță de interzicere a activității”, transmite ANSVSA.

Autoritatea a mai transmis că desfășoară controale trimestriale în baza unui plan stabilit la începutul fiecărui an, dar și că aceste controale pot fi dispuse și la nivel local.

„ANSVSA amintește hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 26 iulie 2011, în cauza Georgel și Georgeta Stoicescu împotriva României. Curtea a reținut atunci că responsabilitatea pentru situația generală a câinilor fără stăpân din România revine și societății civile. Gestionarea acestei probleme nu ține exclusiv de autoritățile centrale și locale, ci presupune implicarea efectivă a asociațiilor și organizațiilor de protecție a animalelor”, transmite ANSVSA.