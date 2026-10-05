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Nicușor Dan, de Ziua Mondială a Educației: Manipularea se extinde, iar încrederea în știință scade

Președintele Nicușor Dan avertizează, de Ziua Mondială a Educației, asupra extinderii manipulării și dezinformării și spune că școala trebuie să îi pregătească pe tineri să gândească critic și să facă diferența între opinii și dovezi.
Nicușor Dan, de Ziua Mondială a Educației: Manipularea se extinde, iar încrederea în știință scade
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
05 oct. 2026, 09:49, Politic
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Președintele României a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, în care a subliniat rolul școlii nu doar în transmiterea cunoștințelor, ci și în formarea unor adulți capabili să gândească liber și să caute adevărul.

„Ziua Mondială a Educației, pe care o celebrăm astăzi, marchează relevanța unui domeniu care, dincolo de contribuția esențială în deschiderea minților copiilor noștri către cunoaștere, are un impact decisiv în formarea unor adulți care gândesc liber, care au curajul să pună întrebări și să caute adevărul. De aceea, educația este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan avertizează asupra manipulării și dezinformării

Șeful statului a atras atenția asupra contextului în care sunt educate noile generații, marcat, în opinia sa, de răspândirea rapidă a informațiilor false și de scăderea încrederii în știință.

„Într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, dezinformarea circulă tot mai rapid, iar încrederea în știință este în declin, avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații să gândească critic și să-și dezvolte discernământul”, a afirmat președintele.

Potrivit acestuia, tinerii trebuie învățați să distingă între opinie și dovadă, să fie curioși și să privească diversitatea ideilor drept o oportunitate pentru dialog și înțelegere, nu ca pe un motiv de dezbinare.

Provocările aduse de avansul tehnologiei

Nicușor Dan a vorbit și despre schimbările produse de dezvoltarea accelerată a tehnologiei și despre competențele de care tinerii au nevoie pentru a se adapta.

În acest context, școala trebuie să îi ajute să își dezvolte creativitatea și capacitatea de adaptare, dar și să îi învețe să identifice și să valorifice oportunitățile.

Președintele a subliniat totodată dificultatea misiunii profesorilor și le-a mulțumit pentru activitatea lor.

„Rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil. Le transmit recunoștința mea pentru efortul și implicarea cu care cresc și îndrumă generații după generații”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul președintelui s-a încheiat cu o urare adresată tuturor celor care activează în domeniul educației: „La mulți ani tuturor celor care, prin educație, apropie oameni, consolidează punți și deschid noi orizonturi!”

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